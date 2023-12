Ferenc pápa megemlékezett arról, hogy hatvan éve áll kapcsolatban a Szentszék Koreával

XXIII. János Pacem in terris kezdetű enciklikáját adta ki abban az évben, amikor a Szentszék és a Koreai Köztársaság hivatalosan diplomáciai kapcsolatot létesített egymással. Mindezt egy olyan földön, amelyen a 18–19. században vértanúk hintették el azokat a magvakat, amelyek egy virágzó és erős egyházat eredményeztek.

Ferenc pápa erre emlékeztet táviratában, amelyet Szuvon püspökének, Matthias Ri Iong-Hoonnak, a koreai püspöki konferencia elnökének címzett a Vatikán és Szöul közötti diplomáciai kapcsolatok létesítésének 60. évfordulója alkalmából. A pápa végigtekint mindazon, ami az evangélium terjesztése és a helyi egyház növekedése által épült, hozzájárulva ezzel a koreai társadalom javához. Lélekben csatlakozott ahhoz a szentmiséhez, amelyet államtitkára, Pietro Parolin bíboros mutatott be hétfőn a lateráni Szent János-bazilikában.

Ferenc pápa táviratában felidézi 2014-ben tett apostoli útját, amelynek csúcspontjaként boldoggá avatott több mint száz koreai vértanút. Reméli, hogy az egyház jelenléte továbbra is gyümölcsöket terem kulturális és spirituális téren egyaránt, főleg a kirekesztett, elszegényedett és remény nélkül maradt emberek számára. A fiatalokról is szól táviratában a pápa, akik örökösei a hit nagy tanúságtevőinek. Vigyék tovább Krisztus értékes tanúságát, miközben készülnek az ifjúsági világtalálkozó megünneplésére, 2027-ben Szöulban. Az utolsó gondolat, mely egyben remény is, hogy a meglévő jó kapcsolatok a Koreai Köztársaság és a Szentszék között virágozzanak, míg tovább folyik a munka a közös érdeklődésre számot tartó kérdésekben, különösen a béke és a kiengesztelődés érdekében a Koreai-félszigeten.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír