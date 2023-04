Ferenc pápa mindenkit meghív a jövő Egyházának építésére – Ajándéktárgyak készültek az Ecclesiánál

Tóth-Botzheim Ágnes emlékeztetett rá: a pápalátogatás hivatalos logójával ellátott emléktárgyak kizárólag náluk lesznek elérhetőek. Ide tartoznak a kis zászlók is, amelyeket az MKPK felkérésére gyártottak, nagyobb mennyiségben. Ezzel a zászlóval fogadják majd a gyerekek a repülőtéren az április 28-án, pénteken hazánkba érkező Szentatyát, és ezeket lengetik végig azon az útvonalon, amelyen elhalad a pápai konvoj, és a vasárnap délutáni búcsúztatáson is. Ezek a zászlók kereskedelmi forgalomba nem kerülnek.

A zászlókon kívül egyéb ajándéktárgyak is készültek, rendívül szoros időhatáron belül. Mindenkivel egyeztettek, látványterveket készítettek.

Készültek karkötők, szalagos kitűzők, kulcstartók, rózsafüzérek, hűtőmágnesek, baseballsapka, imakép, és külön erre a célra készült ministránscsemege, két változatban: az egyik a natúr, olyan ízű mint az ostya, a másik pedig csokis. Ez utóbbi különlegesen finom.

Kis-Gadó Anita és Tóth-Botzheim Ágnes részletezték az ajándéktárgyak külső leírását is: a szalagos kitűző olyan, mintha könyvjelző lenne; a hátoldalán a Szentatya békeimája olvasható, illetve rajta van a pápalátogatás logójával ellátott kitűző is. Sima kitűző is készült, szintén logóval, Ferenc pápa arcképével. Ebből kétfajta van. Hűtőmágnesből háromféle. Az egyiken a logó szerepel, a másik kettőn a pápa arcképe, illetve a logó. Kulcstartóból is háromféle készült.

Szilikonkarkötőt is gyártattak, rajta a logóval, csakúgy mint a baseballsapkán: Krisztus a jövőnk.

Ferenc pápa-medál is készült, melynek csomagolásán szerepel az MKPK által közzétett, a pápalátogatás kegyelméért esdeklő imádság. Az imaképen Ferenc pápa látható a Szentlélek jelképével, egy fehér galambbal, a hátoldalán pedig a Szűzanyához intézett békeimája.

A Szentatya békeimája Szűz Máriához „Fogadd el, ó Égi Édesanyánk, az imánkat!

Tengernek csillaga, kérünk, hogy ne vesszünk el a háború viharában!

Te, az Új Szövetség frigyládája,

mutasd meg számunkra a megbékélés lehetőségeit és útjait!

Kérünk, hogy vezesd vissza a világot az isteni harmóniához!

Vess véget a gyűlöletnek, csillapítsd a bosszúvágyat,

taníts meg minket megbocsátani!

Szabadíts meg minket a háborútól,

őrizd meg a világot a nukleáris fenyegetéstől!

Rózsafüzér Királynője,

ébreszd fel bennünk újra a szeretet és az imádság iránti igényt! Családok királynője, mutasd meg az embereknek a testvériség útját!

Béke Királynője, esdd ki a békét az egész világ számára!”

Mindezeken kívül számos, az elmúlt években és az utóbbi időben kiadott könyv kapható a boltban Ferenc pápától, illetve róla, a Magyar Kurír, a Szent István Társulat, a Jezsuita Kiadó, az Agapé és a Vigilia kiadványai. Így a Christus vivit című kötet, amelyből részletek hangzanak majd el szombaton délután az Arénában, a Szentatya és a fiatalok találkozóján.

Megemlítendő Andrea Riccardi Perifériák című könyve, amely Ferenc pápa talán legfontosabb gondolatát tartalmazza: vigyük el a hitet a hajléktalanoknak, a szegényeknek, a menekülteknek. Itt van a polcon Szabó Ferenc SJ Viharban – Egyházunk az ezredforduló után című könyve, valamint a Ferenc pápa: A remény tanúi és magvetői legyünk! és a Ferenc pápa: Jó együtt – Gondolatok házaspároknak és családoknak kötetek. A Kedves Ferenc pápa című kötet és a Kedvesség, Köszönet, Bocsánatkérés – Ferenc pápa című könyv pedig gyerekeknek szól.

Bertalan Csaba boltvezető megjegyezte: a kiadványok különböző korosztályokat szólítanak meg, ahogyan Ferenc pápa is minden emberhez szól, mindenkihez van mondanivalója.

A zászló kivételével a felsorolt ajándéktárgyak és a ministránscsemege is kereskedelmi forgalomba kerül, melyeket meg lehet vásárolni. Az Ecclesia munkatársai kint lesznek szombaton az Arénában, ahol a Szentatya fiatalokkal találkozik, vasárnap pedig a pápai szentmise idején két helyszínen is, a Szabadság téren és a Bihari út – Alkotmány út kereszteződésénél találhatjuk meg őket, az áldoztató sátrak mellett. Ezeken a helyeken árusítják az ajándéktárgyakat, melyek kaphatóak lesznek az Ecclesia Szövetkezet webáruházában is (www.ecclesia.hu).

A pápalátogatás után is árusítani fogják ezeket a Budapest, Városháza u. 1. szám alatti könyv-, kegytárgy- és régiségüzletükben.

Kérdésünkre, lélekben hogyan készülnek a két éven belüli második pápalátogatásra, mit várnak a katolikus egyházfő látogatásától. Tóth-Botzheim Ágnes elmondta: természetesen számukra is nagy öröm, hogy ismét hazánkba jön a Szentatya, és ugyanilyen érzéssel várják a látogatást az Ecclesia munkatársai is. Bertalan Csaba, a bolt vezetője áldoztatóként vesz részt a pápai szentmisén. A pápalátogatás mindenképpen összehozza a hívőket.

Kis-Gadó Anita hasonlóan érez, és reméli, hogy ennek az élménynek az ereje később is megmarad sok emberben, meglesz a gyümölcse. Kiemelte: bár a határidő rövid volt a zászlók és az ajándéktárgyak elkészítésére, a munkatársak összefogtak, mindenki kivette részét a munkából, és lelkiekben is felkészültek a Szentatya látogatására.

A pápalátogatás mottójáról – Krisztus a jövőnk – Bertalan Csaba elmondta:

Krisztus a jövőbe tekint, és Ferenc pápa is a jövő Egyházát építi, mindenkit meghív erre, nem személyválogató, ahogyan Jézus is mindenkit meghívott az üdvösségre.

A béke mellett ez lehet a központi gondolata a pápalátogatásnak.

Szerző: Bodnár Dániel



Fotó: Merényi Zita



Magyar Kurír