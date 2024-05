Ferenc pápa a Német Katolikus Napok résztvevőihez: Munkálkodjunk a békéért imával és párbeszéddel

Az ötnapos rendezvényt minden második évben más-más városban tartják, egyedülálló hagyománya Németországban 1848-ig nyúlik vissza. Ez az ország egyik legnagyobb és legfontosabb társadalmi eseménye, amelyen világi katolikusok, de politikai és vallási vezetők is összegyűlnek Németországból és külföldről, hogy ünnepeljék a hitet, és megvitassák azokat a témákat, amelyek hatással vannak a német társadalomra. Az idei mottó: „A béke emberének van jövője”.

Ferenc pápa üzenetében kifejti, hogy a 37. zsoltár e szavai arra emlékeztetnek bennünket, hogy a béke ígéretét azok kapják meg, akik igazak, akik az Úr kedvét keresik, és bíznak benne. Az emberiség Isten iránti történelmi bizalmatlansága azonban diszharmóniához és szenvedéshez vezetett. „Az ember többé nem a Teremtő szándékai szerint használja a teremtett világot, hanem visszaél és rosszul bánik vele önző hatalom- és haszonszerzési ambíciói miatt. Így érkezett el a szenvedés és a halál a világba.” Ferenc pápa megjegyzi, hogy manapság sokan, különösen a fiatalok, úgy érzik, hogy irányváltásra van szükség, érzékelik, hogy valami nincs rendben a világban. Jézus küldetése éppen ez volt: az embert újra Isten felé irányítani, és ezzel együtt megújítani és meggyógyítani „a kapcsolatát a testvéreivel, a teremtett világgal és nem utolsósorban önmagával”.

A pápa szerint Jézus békét hozott azzal, hogy reményt adott, és felhívta a figyelmet az igazságtalanságra. Szeretetből és odaadásból született békéjét a kereszt és az Ő feltámadása példázza, azt jelképezi, hogy „a béke emberének van jövője”. „A Krisztus által elhozott béke akkor válik láthatóvá, amikor új reményt, jövőt ad az embereknek a nehéz időkben: a peremre szorultaknak, a betegeknek, a bűnbe esetteknek.” A keresztények ezért arra hivatottak, hogy folytassák Jézus küldetését azáltal, hogy segítik a társadalom peremére szorultakat, és részt vesznek a közéletben, hogy javítsák életkörülményeiket, és hogy hangot adjanak azoknak, akikre nem hallgatnak, mert „igazságosság nélkül nem lehetséges a béke” – hangsúlyozza a pápa.

Ferenc pápa elítéli a növekvő antiszemitizmust, rasszizmust és más szélsőséges és erőszakos ideológiákat, amelyek egyre inkább veszélyeztetik az alapvető emberi jogokat Európában és azon túl. Ismét hangsúlyozta, hogy az erkölcsi, társadalmi, gazdasági és politikai problémák, amelyekkel a világ ma szembesül, szorosan összefüggnek egymással, és ezért átfogó megoldásokat igényelnek a társadalom minden szintjén folytatott széles körű párbeszéd által. A pápa megállapítja, hogy a Katholikentag platformot biztosít az ilyen megbeszélésekhez. „A természet iránti törődés, a szegényekkel szembeni igazságosság, a társadalom iránti elkötelezettség, az élet és a család védelme, minden emberi élet méltóságának védelme, valamint a külső és belső béke kéz a kézben jár” – figyelmeztet Ferenc pápa.

Az üzenetben különösen dicséri a helyszínt az ökumenikus és a vallások közötti párbeszéd elősegítésére, amelyek elengedhetetlenek a békés jövő építéséhez. Megállapítja, hogy a rendezvény mottója ennek az útnak a követésére buzdít, végül pedig arra kéri a résztvevőket, hogy imádkozzanak a békéért és egymásért. Annak a reményének ad hangot, hogy az összejövetel a „nagy lelki gazdagodás” időszaka lesz.

A Német Katolikus Napokat világi hívek rendezik két-, illetve négyévente a német nyelvű országokban: Németországban, Svájcban és Ausztriában. Az első hivatalos Katholikentag fesztivált Adam Franz Lennig német teológus szervezte, és Mainzban tartották 1848. október 3. és 6. között. Az elképzelés az volt, hogy a „németországi katolikus társadalom nagygyűlését” szervezik meg, amelyet eredetileg a németországi katolikus egyház küldötteinek terveztek. A 87 küldött és mintegy száz meghívott vendég azzal a céllal találkozott, hogy javítsák a németországi katolikus egyház és a német kormány közötti kapcsolatokat. A következő évtizedekben a Katholikentag népszerűsége és hírneve egyre növekedett, lehetőséget teremtve a katolikusok számára, hogy megvitassák és ünnepelhessék hitüket.

A németországi Katholikentagot most a Német Katolikusok Központi Bizottsága szervezi. Továbbra is a német katolikusok kulturális találkozója, amelyen jelentős német politikusok és hírességek is részt vesznek. A Katholikentag immár fontos nemzeti esemény Németországban, és bár jelentős egyházi tisztviselők is bekapcsolódnak a rendezvénybe, az továbbra is a német világi katolikusok eseménye, és nem hivatalos ökumenikus program. A 100. Katholikentagra 2016-ban Lipcsében került sor.

Svájc és Ausztria is több mint 100 éve ünnepli a Katolikus Napokat. Az elmúlt években az osztrák rendezvényre más részt vevő országokból is érkeztek látogatók, például Magyarországról, Lengyelországból, Csehországból, Szlovákiából, Szlovéniából, Horvátországból és Bosznia-Hercegovinából. A legutóbbi ilyen közép-európai Katholikentag 2004-ben volt, amelyen több mint 80 ezer résztvevő volt jelen II. János Pál pápa vezetésével. Az esemény mottója „Krisztus – Európa reménysége” volt.