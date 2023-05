Ferenc pápa: Norwichi Julianna a testvériség és a bizakodás példája ma is

A világ minden tájáról várják a zarándokokat Norwich katolikus és anglikán templomaiba, ahol ökumenikus szertartásokkal ünneplik az angol misztikus mű születésének 650. évfordulóját. Ferenc pápa lélekben örömmel csatlakozik a kezdeményezéshez, kiemelve: Norwichi Julianna a keresztény hagyomány nagyon jelentős misztikusa, már évszázadok óta szól hozzánk, és egyre inkább elismerik és ünneplik. „Anyai hatása, alázatos névtelensége és mély teológiai megérzései arra emlékeztetnek minket, hogy a hit Isten szerető gondviselésében és az életszentség, mely rászoruló testvéreink odaadó szolgálatában mutatkozik meg, olyan időtlen igazságok, melyek nemcsak a keresztény tanítvány életének alapját képezik, de egy igazságos és testvéri társadalom szövetét is.”

Julianna alakja kiemelten fontos, mert mindig odaadóan fogadta azokat, akik tanácsot és lelki bátorítást kerestek – emelte ki a pápa. „Ahelyett, hogy saját magában tetszelgett volna, mások javát szolgálta, és az erre való készségre különösen nagy szükség van ahhoz, hogy válaszoljunk az egyre növekvő elszigetelődés és a magány problémájára, melyet a világ gazdagabb országaiban sokan megélnek. Ennek kapcsán remélem, hogy Julianna anya életét jobban értékelve a keresztények bátorítást éreznek arra, hogy egyre hívebben és örömmel kövessék Jézus példáját, aki nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon.”

Napjainkban életbevágóan fontos Isten irgalmának és együttérzésének üzenete, melyet Juliannának kinyilatkozatott – mutatott rá a pápa. Az isteni szeretet kinyilatkoztatásai című munkában szerepel az a mondat, amely értékes tanítás mindenki számára, vagyis hogy

a körülöttünk lévő rossz ellenére „minden rendben lesz”.

(Andrà tutto bene – ez a mondás vált 2020-ban a Covid-19-járvány jelmondatává Olaszországban, amit házfalakra, iskolákra, zászlókra írtak föl, Norwichi Julianna látomása nyomán, akit súlyos betegség kínozott, mégsem adta föl hitét, és csodálatos módon meggyógyult.)

Ferenc pápa imádkozik, hogy mindazok, akik a háború, az igazságtalanság, az ökológiai csapások vagy a lelki szegénység miatt szenvednek, vigaszt és erőt nyerjenek a misztikus bölcsességéből.

Julianna (1342–1416 után) mélyen hívő lélek volt, szeretett volna osztozni Krisztus szenvedésében. 1373-ban súlyosan megbetegedett, hónapokon keresztül látomásai voltak az Úrról. Ezeket a lelki találkozásait később megírta, Az isteni szeretet kinyilatkoztatásai címmel. E könyvből tudjuk, hogy maga Jézus mondta neki ezeket a szavakat: „Minden rendben lesz.” „All shall be well” – mondta neki végtelen gyengédséggel, miközben beszélt arról is, milyen fájdalmat és szenvedést okoz a bűn. A misztikus írónő remeteként élt Conisfordban, a Szent Julián-templom közelében, és húsz éven át elmélkedett gyógyulása misztikus élményén. Ebből született meg Az isteni szeretet kinyilatkoztatásai, vagyis az első angol nyelven, női szerző által írt mű, melynek lapjait átitatja a bibliai és patrisztikus források, valamint a középkori irodalom mély ismerete. Az utókor Norwichi Juliannaként ismerte meg, de erre sokat kellett várni, egészen a 20. század elejéig, amikor fölfedezték kinyilatkoztatásai rövid változatát, és rácsodálkoztak annak mély teológiai és spirituális üzenetére, mely az egész középkor egyik legkomolyabb és leginkább evangéliumi írásának tekinthető.

Ferenc pápa 2016. március 23-án, a húsvéti triduum során az általános audiencián emlékeztetett Norwichi Juliannára: ez a misztikus „egyszerű, de mélységes és erőteljes szavakkal mutatta be az irgalmas szeretet értelmét. Ezt mondta: »Akkor a mi jó Urunk megkérdezte tőlem: ’Örülsz annak, hogy szenvedtem érted?’ Én azt válaszoltam: ’Igen, jó Uram, és nagyon köszönöm neked; igen, jó Uram, áldott légy érte.’ Akkor Jézus, a mi jó Urunk azt mondta: ’Ha te örülsz, akkor én is örülök. A passió elszenvedése neked és nekem öröm, boldogság, örök örvendezés; és ha még többet szenvedhetnék, azt is megtenném.’« Ilyen a mi Jézusunk, aki mindannyiunknak ezt mondja: Ha még többet szenvedhetnék, azt is megtenném.”

XVI. Benedek pápa egy egész katekézist szentelt neki 2010. december 1-jén: „A katekizmus idézi Norwichi Julianna szavait, amikor a katolikus hit szemszögéből egy olyan témáról beszél, ami szüntelen provokációt jelent minden hívőnek. Ha Isten végtelenül jó és bölcs, miért létezik a rossz és miért szenvednek az ártatlanok? A szentek is, igen, még a szentek is feltették ezt a kérdést. A hit világosságában olyan választ adnak nekünk, amely megnyitja szívünket a bizalomra és a reményre: az Isteni Gondviselés titokzatos terve szerint Isten a rosszból is ki tud hozni egy nagyobb jót, ahogyan Norwichi Julianna írta:

»Isten kegyelméből megtanultam, hogy szilárdan meg kell maradnom a hitben, vagyis szilárdan és tökéletesen hinnem kell, hogy minden jól végződik majd.«”

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír