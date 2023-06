Ferenc pápa: Öleljük magunkhoz az egész világot, egymás testvéreiként építsük a békét!

Az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük magyar fordításban Ferenc pápának a találkozó résztvevőihez intézett beszédét, melyet Mauro Gambetti bíboros, a Fratelli tutti Alapítvány elnöke olvasott fel. Hasonlóképpen közöljük a testvériségről szóló nyilatkozatot, melyet délelőtt a rendezvényen részt vevő több mint harminc Nobel-díjas tudós fogalmazott meg és olvasott fel.

Ferenc pápa beszéde:

Kedves nővéreim és testvéreim, jó napot kívánok!

Bár személyesen nem fogadhatlak benneteket, szeretnélek üdvözölni benneteket. Szívből köszönöm, hogy eljöttetek. Veletek együtt örömmel fejezem ki a testvériség és a béke iránti vágyat a világ életéért. Egy író ezeket a szavakat adta Assisi Szent Ferenc ajkára: „Az Úr ott van, ahol a testvéreid vannak” (Eloi Leclerc: Egy szegény ember bölcsessége, Szent István Társulat, Budapest, 1985, 65). Valóban, felettünk a Menny arra hív, hogy együtt járjunk a földön, hogy testvérnek ismerjük fel egymást, és higgyünk a testvériségben mint vándorlásunk alapvető dinamikájában.

A Fratelli tutti enciklikában azt írtam, hogy „a testvériség valamiféle többletként járul a szabadsághoz és egyenlőséghez” (103), mert aki testvért lát, az a másikban arcot lát, nem pedig számot:

Erőszak és háború által megtépázott világunkban nem elég a retusálás, a felszínes kiigazítás: csak egy olyan nagy lelki és társadalmi szövetség hozhatja vissza az emberi méltóság szentségét és sérthetetlenségét a kapcsolatok középpontjába, amely az emberek szívéből fakad és a testvériségről szól.

Ezért a testvériségnek nem elméletekre van szüksége, hanem konkrét tettekre és közös döntésekre, melyek a béke kultúrájává teszik.

Ha majd hazamegyünk, gondolkodjunk el, a testvériség milyen konkrét gesztusát tudnánk megtenni: kibékülni a családban, barátokkal vagy szomszédokkal, imádkozni azért, aki megbántott, észrevenni és segíteni a rászorulót, egy békét árasztó szót vinni az iskolai, egyetemi vagy társadalmi életbe, a közelség kenetét adni valakinek, aki egyedül érzi magát… Érezzük feladatunknak, hogy a gyengédség balzsamjával kenegessük az elmérgesedett kapcsolatokat, az egyének és a népek között egyaránt.

Giuseppe Ungaretti verssorai jutnak eszembe, aki a háború kellős közepén annak érezte szükségét, hogy „testvérekről” beszéljen: a testvér olyan, mint „Remegő szó / az éjszakában / Újszölött falevél”. A testvériség törékeny és nagy érték. A testvérek az igazság horgonyát jelentik a hazugságot terjesztő konfliktusok viharos tengerén. A testvérek felidézése azt jelenti, hogy emlékeztetjük a harcolókat és mindannyiunkat arra, hogy a bennünket összekötő testvériség érzése erősebb a gyűlöletnél és az erőszaknál, sőt, mindannyiunkat összeköt ugyanabban a fájdalomban. Innen indulunk el és indulunk el újra, az „együvé tartozás” érzéséből, abból a szikrából, mely újra meggyújthatja a fényt, mely elűzi a konfliktusok éjét.

Hinni abban, hogy a másik testvér, azt mondani a másiknak, hogy „testvér”, ez nem üres szó, hanem a legkonkrétabb dolog, amit mindannyian megtehetünk. Azt jelenti ugyanis, hogy kiszabadulunk annak szegénységéből, hogy egyedüli gyermekeknek hisszük magunkat a világban. Egyúttal azt a döntést is jelenti, hogy

túllépünk a partnerek logikáján, akik csak érdekeik miatt vannak együtt, és túllépünk a vérségi vagy etnikai kötelékek határain is, melyek csak a hasonlót ismerik el, és elutasítják a különbözőt.

Az irgalmas szamaritánus példázatára gondolok (vö. Lk 10,25–37), aki megáll a segítségre szoruló zsidó mellett. Kultúráik szemben álltak egymással, történelmük különböző volt, térségeik ellenségesen viszonyultak egymáshoz, de ennek a szamariai embernek a földön heverő ember és az ő szüksége volt az első.

Amikor az emberek és a társadalmak a testvériséget választják, a politika is megváltozik: a személy ismét többet ér, mint a nyereség, a mindannyiunk által lakott otthon fontosabb a saját érdekből kizsákmányolható környezetnél, a munkát tisztességesen megfizetik, a befogadás gazdagsággá válik, az élet reménységgé, az igazságosság megnyílik a jóvátétel előtt, az áldozatok és az elkövetők találkozásában pedig begyógyul az elkövetett rossz emléke.

Kedves testvéreim és nővéreim, köszönöm, hogy megszerveztétek ezt a találkozót, és hogy elkészítettétek az „Emberi testvériségről szóló nyilatkozatot”, melyet ma délelőtt a jelenlévő Nobel-díjasok fogalmaztak meg. Hiszem, hogy „a testvériség nyelvtanát” nyújtja számunkra, és hatékony útmutatóként szolgál ahhoz, hogy megéljük a testvériséget és mindennap konkrét módon tanúságot tegyünk róla. Jól dolgoztatok együtt, köszönöm szépen! Legyünk azon, hogy amit ma itt átéltünk, az egy út első lépése legyen, és a testvériség folyamatát indíthassa el: a világ különböző városainak összekapcsolt terei, melyeket hálával és szeretettel köszöntök, tegyenek tanúságot a különbözőségből fakadó gazdagságról, valamint arról, hogy

testvérek lehetünk akkor is, ha nem vagyunk közel egymáshoz, ahogy ez most velem is történt. Menjetek előre!