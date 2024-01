Ferenc pápa a Pueri Cantores nemzetközi kórusszövetség tagjainak: A zene visszaadhatja a reményt

„Nagyon fontos, amit csináltok, mert hangotokkal segítitek a közösségeket imádkozni, megnyitni a szívüket az Úr előtt, és ez alapvető fontosságú az Egyház életében” – köszöntötte a pápa a nemzetközi ifjúsági egyházzenei szövetség képviselőit a Vatikánban. Három kulcsszót ajánlott a figyelmükbe a szolgálatukkal kapcsolatban: öröm, ima és alázat.

Az éneklés öröm, különösen, ha kórusban végzik – mutatott rá a Szentatya. – Az éneketek öröme pedig olyan ajándék, amelyet azoktól kaptatok, akik az általatok előadott zenét komponálták, akik megtanítják nektek, és azoktól, akik átörökítették nektek a zenét, néha évszázadokon keresztül.

Nagyon szép dolog értékes ajándékot kapni és saját örömünkkel gazdagítva továbbadni azt. Ahogy a Biblia mondja: „Isten szereti azokat, akik örömmel adnak” (2Kor 9,7). Ezért

ha lelkesedéssel énekeltek, nagyszerű ajándékot adtok azoknak, akik hallgatnak titeket. Nagy szükség van az örömre a világban!

Sok ember, még fiatalok is, a gyötrelem vagy az unalom foglyai – jegyezte meg a pápa. Az ének és a zene megérintheti a szíveket, szépséget adhat, visszaadhatja az életkedvet és a reményt.

A második kulcsszó az ima – folytatta beszédét Ferenc pápa. – Nem akármilyen művészek vagytok, nem előadást tartotok. Éneklő imádságotokkal segítetek másoknak imádkozni.

Ha a szívetek tele van Jézus iránti szeretettel, ez tükröződik a hangotokban, és olyan, mint egy nyíl, amely célba ér, eléri az emberek szívét.

Az éneklés a szeretet cselekedete, és ezáltal imádkozunk: a szavakkal és a zenével, a szívvel és a hanggal, az odaadással és a művészettel. Együtt, harmóniában énekelve, imádkozva, egymást meghallgatva, egymást megvárva, az egyéni ritmust beleillesztve a kórus ritmusába, ezzel segítitek a közösséget is, hogy így tegyen, és megtanítjátok, hogy milyen szép együtt járni, együtt fejlődni – hangsúlyozta a Szentatya.

Végül a harmadik kulcsszó: az alázat.

Az éneklés az alázat iskolája,

mert az énekes a szólórészekben is mindig tagja egy kórusnak, amely nagyobb nála, és amelyben mindenki a többiek szolgálatában áll, még a karmester is, aki irányít. Éneklésetek még alázatosabb, mert Isten szolgálatában áll, és ezért miközben segít másoknak találkozni az Úrral, azt is tudja, hogyan kell a megfelelő pillanatban félreállni, helyet hagyni a csendnek, amelyben mindenki meghallhatja titkokban a szavakat, amelyeket csak Jézus mondhat. Az az énekes, aki önmagát igyekszik a középpontba helyezni, vagy felülkerekedni másokon, nem jó énekes. Éppen ellenkezőleg, sokszor az a veszély áll fenn, hogy mindenki munkáját tönkreteszi, és ez azonnal hallható. Ezért ne próbáljatok kitűnni: inkább törekedjetek a beolvadásra, hogy az alázatból fakadó egységben éneketek az igaz barátságot fejezze ki Istennel, másokkal és egymással – buzdította a pápa az ifjú énekeseket.

Beszéde végén a Szentatya rámutatott: Jól együtt énekelni erőfeszítést igényel, mint ahogy a jó együttélés is erőfeszítést igényel. Ti azonban előadásotok harmóniájával, arcotok ragyogásával és hangotok szépségével segítetek megérteni, hogy megéri az erőfeszítést!

Kedves gyerekek, mennyi mindenre megtanít minket a zene! És még inkább az egyházi zene, melynek lelke Isten Igéje! Szerencsések vagytok, hogy megkaptátok ezt az ajándékot, és szerencsések azok is, akik benneteket hallgatnak, amikor megosztjátok velük ezt az ajándékotokat. Köszönöm a szolgálatotokat! Folytassátok továbbra is szenvedéllyel, nevelőitek irányításával – kérte Ferenc pápa a Pueri Cantores képviselőitől, majd áldását adta rájuk.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican.va

Magyar Kurír