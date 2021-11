Ferenc pápa a Ratzinger-díj átadásán: A hit a barátja minden igazságkeresésnek

Idén Jean-Luc Marion francia filozófus, teológus és Tracey Rowland ausztrál teológus; tavaly Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz német filozófus és Ludger Schwienhorst-Schönberger német biblikus teológus nyerte el a rangos elismerést.

A találkozó kezdetén Federico Lombardi SJ, az alapítvány elnöke mutatta be és méltatta a díjazottakat, majd Ferenc pápa köszöntötte az egybegyűlteket. A Szentatya kifejezte örömét, hogy a múlt évi megszakítás után folytatódhat az ünnepélyes díjátadók szép hagyománya. Az arra érdemes tudósok és művészek elismerése mellett a korábbi díjazottak jelenléte is a termékeny kapcsolatot ápolja az Egyház és a kultúra világa között. A díjazottak tizenöt különböző országból származnak, és egyre bővül az általuk képviselt tudományterületek és művészeti ágak köre.

Az emberi elme és lélek valóban határtalan a megismerésben és az alkotásban. Az Isten által fellobbantott „szikra” az ő képmására teremtett emberben képes mindig újabb értelmet találni a teremtésben, a történelemben, és ki tudja fejezni a szellem erejét az anyag átalakítása során. Ám a tudományos kutatás és a művészi alkotás gyümölcsei nem véletlenszerűen és nem erőfeszítés nélkül érnek be – mondta Ferenc pápa. – Az elismerés tehát annak a hosszan tartó és türelmes elkötelezettségnek is szól, amelyre szükség van, hogy e gyümölcsök megérlelődjenek.

A kitüntetés egyszerre tiszteleg a megszületett művek előtt, de éppúgy a sok éven át zajló nagylelkű és szenvedélyes munka előtt is.

A pápa kifejezte tiszteletét mindazok iránt, akik a méltatásokban elhangzottak a vallásfilozófia, a bibliatudomány, a teológia és a filozófia területéről, mint például Guardini, De Lubac, Edith Stein, Lévinas, Ricoeur, Derrida és McIntyre. Ők gondolkodásra nevelnek bennünket, hogy egyre mélyebben éljük meg az Istennel és másokkal való kapcsolatot, továbbá hogy az emberi cselekvést erényesen és mindenekelőtt szeretettel irányítsuk – mondta a Szentatya. –

E mesterek közé kell sorolni azt a teológust, aki a gondolkodását és a kulturális párbeszédét megnyitotta mindezen irányzatok felé, hiszen a hit és az Egyház barátai minden igazságkeresésnek.

„Joseph Ratzingerről beszélek – fogalmazott Ferenc pápa. – Ezt a díjat méltán adományozzák elődöm nevében. Ezért is fordulok most hozzá szeretettel, hálával és tisztelettel. Pár hónapja együtt adtunk hálát az Úrnak pappá szentelése 70. évfordulója alkalmából, és érezzük, hogy imával kísér minket, tekintetét mindig Isten távlata felé fordítva. Elég csak egy pillantást vetni rá, hogy felismerjük ezt. Ma különösen is köszönjük ezt neki, mert ő a tanulás, a kutatás, az írott és szóbeli kommunikáció szenvedéllyel elhivatott példája is volt, aki kutatómunkáját mindig teljes mértékben és harmonikusan egyesítette hitével és az Egyház szolgálatával. Ne felejtsük el, hogy

XVI. Benedek egészen pápasága végéig folyamatosan tanult és írt. Körülbelül tíz éve, egyházkormányzási feladatai közben azzal volt elfoglalva, hogy befejezze Jézusról szóló trilógiáját, és így egyedülálló, személyes tanúságtételt hagyott ránk az Úr arcának állandó kereséséről.

Ezt a mindennél fontosabb kutatást aztán az imádságban folytatta. Ösztönzést és bátorítást merítünk belőle, és biztosítjuk őt arról, hogy megemlékezünk róla az Úr előtt imádságainkban.”

Ferenc pápa felidézte az emeritus pápa jelmondatát, mely János apostol harmadik leveléből való: Cooperatores veritatis (Az igazság munkatársai). Ez jól kifejezi az ő egész élete vezérfonalát, a tanulmányaitól kezdve az egyetemi tanárságon, a püspökként majd a Hittani Kongregáció tagjaként végzett munkáján át egészen pápai szolgálatáig, amelyet a

kristálytiszta tanítás és az igazság iránti lankadatlan szeretet

jellemzett. Ezért a Cooperatores veritatis jelmondat a kitüntetetteknek átadott oklevélen is ott szerepel, ösztönözve elkötelezettségünket. „Ezek olyan szavak, amelyekből mindannyiunknak ösztönzést lehet és kell is nyernie tevékenységében és életében, és amelyeket jókívánságként hagyok rátok, áldásommal együtt” – zárta beszédét a Szentatya.

Forrás: Vatikáni Rádió



Fotó: Vatican News



Magyar Kurír