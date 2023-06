Ferenc pápa reményteli szavait közvetíti egy műhold a világűrből

A Torinói Műszaki Egyetem által készített Cubesat a pályájára kerülve részleteket sugároz majd a pápa reményről szóló üzeneteiből, amelyeket a rádiózás rajongói a világ minden táján meghallgathatnak.

Spei Satelles a neve a vatikáni Kommunikáció Dikasztériuma által támogatott űrmissziónak. Az Olasz Űrügynökség koordinálta a projektet, az olasz Nemzeti Kutatóközpont (CNR) készítette a nanokönyvet, a Torinói Műszaki Egyetem Gépészeti és Űrtechnikai Tanszéke pedig a műholdat, míg a velencei Szalézi Egyetem hallgatói készítették el a kezdeményezés logóját. A projektben a Buenos Aires-i IDCGE intézet is részt vett, míg a torinói Digitális Apostolság a misszió lelkipásztori és kulturális koordinációját látta el.

Az olasz Nemzeti Kutatóközpont Fotonikai és Nanotechnológiai Intézete által készített nanokönyv egy kisméretű, nagyjából 2x2 milliméteres szilíciumlemez, amelyen a pápa szavainak és a 2020-as, a világjárvány csúcspontján a Szent Péter téren megtartott Statio Orbis fotóinak bináris kódú metszete található. Ezt tartalmazza a Vatikáni Könyvkiadó (LEV) Miért félsz, még mindig nincs hited? című kötete. Ferenc pápa szavait a kettes számrendszerbe kellett lefordítani, mert lehetetlen volt a hagyományos nyomdai betűtípusokat ilyen kis méretekhez igazítani. Minden lyuk kisebb, mint egy ezredrésze az emberi hajszál vastagságának. Az 1 karakternél lyukakat véstek – a 0 üres hely maradt.

A Cubesat 3U típusú műholdat a Torinói Műszaki Egyetem öt hónapon keresztül tervezte, és erre töltötték fel a nanokönyvet, amelyet vasárnap kibocsátottak az űrbe. Mérete 34x10x10 centiméter, súlya közel három kilogramm. Kívülről az áramtermeléshez szükséges napelemek borítják, míg belül a nanokönyvön kívül két fedélzeti számítógép, egy akkumulátor, mérési szenzorok, kis mágnesek a stabilizáláshoz és két ultramagas frekvenciás UHF kommunikációs rendszer kapott helyet. Ez utóbbi két antennán keresztül fogja továbbítani Ferenc pápa reményt sugárzó üzeneteit, amelyeket a rádiózás szerelmesei a világ minden táján fogni tudnak.

A fellövést követően a műhold, amelynek csúcstechnológiás rendszereit Ferenc pápa március 29-én áldotta meg, a Falcon 9 hordozórakétán keresztül jutott el a világűrbe a Space X-ből, és az olasz D-ORBIT cég ION orbitális transzferjárművének köszönhetően. 525 kilométerrel a Föld felett helyezkedik el, szinkronban a Nap forgásával. Ezután a Föld felszínének minden pontja felett átrepül majd a helyi napkelte idejében. Minden napfelkeltekor a 437,5 Mhz-es frekvenciára csatlakozókat elérik a pápa vigasztaló és bátorító szavai, amelyeket a remény útján haladókhoz intéz.

A Spei Satelles hivatalos honlapján az oldalon regisztráltak nevét rögzítették egy további, a műholdban szállított chipre. Több százan tették ezt arra kötelezve magukat, hogy megvalósítják az irgalmasság egy gesztusát a Földön. A mexikói Maria például békeüzeneteket helyez el üzletében. Andrea, a 17 éves amerikai diák köszönőlevelet ír tanárainak azért a szeretetért és odaadásért, amellyel küldetésüket élik. Az olasz Renato atya pedig elkötelezte magát, hogy segíti a fiatalokat, hogy értelmesen, tisztelettel és empátiával fejezzék ki magukat az online térben. A kezdeményezés sikerére való tekintettel a műhold kilövése után is lehet jelentkezni, a neveket pedig a földi irányító állomásról írják majd a chipmemóriára.

„Ferenc pápa üzenete az űrben a gyengédség és az áldás jele és képe a világ számára – hangsúlyozta Lucio Adriàn Ruiz prelátus, a Kommunikáció Dikasztériumának titkára és a Spei Salletes projekt létrehozója. – Ma ez a projekt valósággá válik annak a sok intézménynek és embernek köszönhetően, akik úgy döntöttek, hogy összefognak és együttműködnek. A világűr hatalmas mivolta mindig álmodozásra késztet bennünket, és ma újra együtt kell álmodnunk abban a reményben, hogy a béke, amelyre az emberiség vágyik, visszatér a világba mindannyiunk részvételével. Ezt az együttműködést és szeretetközösséget a remény első nagyszerű gyümölcsének és jelének tekintem. A közös munka, hogy megteremtsük a remény e jelét, jobb barátokká tesz bennünket, testvérekké: »Fratelli tutti«”.

A Spei Satelles-misszió „tökéletes példája annak, hogy a technológiák békés használata hogyan járulhat hozzá a béke és a remény közös kultúrájának megteremtéséhez a népek között” – mondta Silvia Natalucci, az Olasz Űrügynökség vezetője. Andrea Notargiacomo, az olasz Nemzeti Kutatóközpont (CNR) vezető kutatója szerint a kezdeményezés „a tudomány, a technológia, a kultúra és a hit egyedülálló kombinációját képviseli, megmutatva, hogy a különböző képességek, ötletek és gondolatok közötti kölcsönhatás hogyan generálhat erős innovációt, és hogyan lehet egyúttal értékes forrása az emberi és társadalmi gazdagodásnak. Lehetőségünk lesz arra, hogy bővítsük tudásunkat, mind a műszaki, mind a tudományos ismereteinket, és együtt segítsük a jövőnk iránti remény igéit terjeszteni” – hangsúlyozta Sabrina Corpino, aki a Torinói Műszaki Egyetem hallgatóit irányította a műhold projekt megvalósításában.

A Spei Satelles hivatalos honlapja szerint az űrmisszió „jelentős, szembetűnő, egyetemes és lebilincselő gesztus, amely reményre hívja az emberiséget, és arra, hogy azt konkrét, anyagi vagy spirituális gesztusokkal művelje, mint amilyet a pápa tett 2020 márciusában az üres Szent Péter téren”. Ez egyben tanúbizonyság arról is, hogy a tudomány, a technológia és a hit közötti kapcsolat milyen gyümölcsöző lehet, valamint a befogadás üzenete is, tekintettel arra, hogy sok ember – különösen a fiatalok – sokféle módon együttműködött a pápával a projektben. A misszió válasz arra is, hogy „háborús időkben erőteljes felhívásra van szükség a béke, a testvériség, az osztozás jelei érdekében”.

Hasonlóképpen kell értelmezni a 2022-ben a norvég Svalbard szigetcsoporton lezajlott missziót is. Egy küldöttség utazott az Északi-sarktól 1200 kilométerre fekvő helyre Lucio Adriàn Ruiz prelátus, a Kommunikáció Dikasztériumának titkára és a Spei Satelles projekt megalkotója részvételével, hogy a világ minden tájáról származó növények magjait őrző tárolóbankban elhelyezze a pápa nanokönyvét is.

