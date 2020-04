Ferenc pápa a szegény családokért és az uzsorások megtéréséért imádkozott

A járványban felerősödik egy másik járvány: sok napszámból, feketemunkából élő gyerekes család elvesztette a munkáját, nincs mit enniük. Az uzsorások pedig elveszik tőlük azt a keveset is, amijük van. Imádkozzunk ezekért a családokért, a gyermekeikért, a méltóságukért, és az uzsorásokért is, hogy az Úr érintse meg a szívüket és megtérjenek – kérte a pápa.

Homíliájában Az apostolok cselekedeteinek azt a szakaszát kommentálta (ApCsel 5,27–33), amelyben Péter a főpapok fenyegetésére, hogy nem taníthatja a népet, azt válaszolja, elsősorban Istennek kell engedelmeskedni, nem pedig az embereknek, és mindenki előtt nyíltan megvallja hitét Jézus, az üdvözítő feltámadásában, akit a vallási vezetők halálra adtak.

Péter – aki gyenge volt, meg is tagadta az Urat – bátorsága abból fakad, hogy Jézus imádkozik érte. És Jézus, aki imádkozik Péterért, értünk is imádkozik az Atyához, megmutatva neki sebeit, üdvösségünk árát. Jézus a közbenjáró: bíznunk kell az imájában – hangsúlyozta Ferenc pápa.

Az olvasmány azt a történetet folytatja, ami a béna ember meggyógyításával kezdődött az ékes kapunál. Az apostolokat a tanács elé vitték, börtönbe zárták. Azon a reggelen, amikor értük mentek a börtönbe, hogy elítéljék őket, kiszabadította őket az angyal és elkezdték hirdetni az igét a templomban.

„Elővezették hát, és a főtanács elé állították őket. A főpap kérdőre vonta őket: »Szigorúan megparancsoltuk nektek, hogy ne tanítsatok abban a névben, és lám, egész Jeruzsálem tele van tanításotokkal. Ránk akarjátok hárítani annak az embernek a vérét.«” Mert az apostolok, főleg Péter és János a vezetőket, a papokat vádolták Jézus meggyilkolásával. Péter ezzel a történettel válaszol: „Inkább kell engedelmeskedni Istennek, mi engedelmesek vagyunk Istennek, ti pedig bűnösök vagytok ebben.” (vö. ApCsel 5,29–31)

Vádolhatná valaki azzal, hogy ő az a Péter, aki megtagadta Jézust, aki annyira félt, gyáva volt, ám ő most azt válaszolja: „Mi ezeknek a dolgoknak tanúi vagyunk, és a Szentlélek is, akit az Isten megadott azoknak, akik engedelmeskednek neki.” Milyen úton jutott el idáig Péter, hogy lett ilyen bátor? Köthetett volna kompromisszumot is, mondhatta volna, hogy elmennek, halkabban beszélnek, nem vádolják őket nyilvánosan, csak hagyják őket békén – mondta a pápa.

Az Egyháznak a történelem során sokszor kellett ezt tennie, hogy megvédje Isten népét – tette hozzá a Szentatya. – És sokszor tette azért is, hogy saját magát mentse… nem az Anyaszentegyházat, hanem a vezetőit. Vannak jó és rossz kompromisszumok. Az apostolok köthettek volna kompromisszumot, de Péter nem kötött, hanem bátran azt mondta a vezetőknek, hogy bűnösök.

Péter azért jutott el idáig, mert lelkes ember volt, erősen tudott szeretni és félte az Istent. Közben mégis hagyta, hogy megérintse a kísértés. A kísértéstől jutott el a kegyelemig. Nagylelkű volt, de gyenge is. Mi a titka annak, hogy mégis olyan bátor lett, hogy eljutott idáig? Van egy rész az evangéliumban, ami segít megérteni ezt. Amikor Jézus azt mondja az apostoloknak, hogy a sátán megrostálja őket, mint a búzát, így szól Péterhez: „De imádkoztam érted, nehogy megfogyatkozz a hitedben” (Lk 22,32). Ez Péter titka: Jézus imája. Jézus imádkozik Péterért, hogy ne fogyatkozzon meg a hite és meg tudja erősíteni testvéreit is a hitben.

És amit Péterért tett Jézus, azt megteszi mindannyiunkért – tette a hozzá a pápa. – Imádkozik értünk az Atya előtt. Szoktunk imádkozni Jézushoz kegyelemért, segítségért, de nem szoktuk szemlélni őt, amint megmutatja az Atyának a sebeit, nem szoktuk szemlélni őt, a közbenjárót, aki imádkozik értünk. Péter Jézus imádságának köszönhetően a Szentlélek kegyelméből volt képes végigjárni ezt az utat, gyávából bátor lett.

Végül azt kérte, köszönjük meg Jézusnak, hogy imádkozik értünk. Mindannyiunkért. Jobban kell bíznunk benne, jobban kell bíznunk az ő imájában, mint a miénkben: „Uram, imádkozz értem!”

Ferenc pápa szentségimádással és eucharisztikus áldással zárta a csütörtöki szentmisét, lelki áldozásra hívott mindenkit.

Fordította: Thullner Zsuzsanna

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír