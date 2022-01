Ferenc pápa a szentföldi újságírókhoz: A történelemben Isten tovább írja az „ötödik evangéliumot”

Ferenc pápa elismerő szavakkal szólt a Francesco Patton OFM szentföldi kusztos által vezetett delegációhoz, és azt kérte tőlük, hogy továbbra is szolgálják az „ötödik evangélium”, a Szentföld bemutatását.

A Szentatya beszéde kezdetén szeretettel köszöntötte vendégeit a La Terra Santa folyóirat létrejöttének 100. évfordulója alkalmából, köztük a ferences Francesco Patton szentföldi kusztost, és mindazokat, akik a lap különféle nyelvű kiadásainak szerkesztésén dolgoznak.

Ferenc pápa szavai szerint a folyóirat mai szolgálata összhangban áll azzal az alapelgondolással, amely száz éve az akkori kusztost, Ferdinando Diotallevi ferencest vezérelte, és amelyet ő a legelső számban így fogalmazott meg: „Tegyük a Szentföldet Isten földjévé, mely a kereszténység bölcsője, ahol tiszteletre méltó kegyhelyek vannak, és ahol az emberi nem megváltása megtörtént.”

A Szentföld megismertetése az »ötödik evangélium« közvetítését jelenti, vagyis annak a történelmi és földrajzi környezetnek a megismertetését, amelyben Isten igéje megnyilatkozott, majd a Názáreti Jézusban értünk és üdvösségünkért megtestesült. Azt is jelenti továbbá, hogy megismertetjük az olvasókkal a ma ott élő embereket, a különböző egyházak és felekezetek keresztényeinek életét, de a zsidók és muszlimok életét is, hogy megpróbáljunk testvéri társadalmat építeni a Közel-Kelet összetett és nehéz környezetében – fogalmazott a pápa.

A közösségi hálózatok korában a kommunikációnak segítenie kell a közösségek, vagy még jobb esetben a testvériség kialakítását – utalt Ferenc pápa a 2019-ben a tömegtájékoztatás világnapra írt üzenetére. Arra bátorította a La Terra Santa folyóirat munkatársait, hogy „beszéljenek a lehetséges testvériségről az egyházak és a sajnos még elkülönült felekezetek keresztényei között, azok között, akik azonban a Szentföldön ma már közel állnak az egységhez”, amit egyébként maga a Szentatya is megtapasztalhatott.

„Szólni kell továbbá a lehetséges testvériségről Ábrahám minden gyermeke, a zsidók, a keresztények és a muszlimok között. Beszélni kell az egyházi testvériségről, mely megnyílik a migránsok, a lakóhelyüket elhagyni kényszerültek és a menekültek előtt, hogy visszaadjuk nekik azt a méltóságot, amelytől megfosztották őket, amikor el kellett hagyniuk hazájukat, hogy maguknak és gyermekeiknek élhető jövőt keressenek. Beszélni kell erről a valóságról!” – nyomatékosította ismételten.

Ferenc pápa elismeréssel beszélt a folyóirat azon törekvéséről, hogy a Szentföld bemutatásához találkozni akarnak az ott élő emberekkel, azzal, ahol és ahogyan ők élnek. Dicséretes, hogy ennek érdekében nemcsak a békés és nyugodt területeket keresik fel, hanem meglátogatják a legnehezebb és legtöbbet szenvedő helyeket is, mint például Szíria, Libanon, Palesztina és a Gázai övezet.

A Szentatya szerint a lap megpróbálja bemutatni „a jó értékek történetét, a háború gonoszságával szemben álló aktív ellenállás történetét, a megbékélés történetét, a kiskoruktól megfosztott gyermekek méltósága helyreállításának a történetét, a menekültek történetét a tragédiáikkal, de éppúgy álmaikkal, életükkel és reményeikkel együtt”. Köszönetet mondott a szerkesztők „ilyen lelkülettel végzett munkájáért, s hogy ezért oly sokat talpalnak”, s hangsúlyozta, annak is tudatában van, hogy „a jövőben is hasonlóképpen járnak majd el, hogy elbeszélhessék az ottani valóságot”.

A pápa beszédében rámutatott arra is, hogy a valóság közlésében semmi sem helyettesítheti teljesen az ott élő emberekkel kapcsolatos személyes tapasztalatot. „Ti azon a helyen éltek és dolgoztok, ahol Isten igéje, üdvösségének üzenetével együtt megtestesült és megtalálhatóvá lett Jézus Krisztusban, nem is csak szavaiban, hanem szemében, hangjában és gesztusaiban. Jézus vonzerejét prédikációjának igazsága adta, de üzenetének hatékonysága elválaszthatatlan volt a tekintetétől, magatartásától, sőt a csendjeitől. Tanítványai nemcsak hallgatták szavait, hanem látták, ahogyan beszél. Ugyanis benne – a Megtestesült Igében – Isten igéje egy arc lett, a láthatatlan Isten engedte magát látni, érezni és megérinteni – hangsúlyozta. – A szó csak akkor hatékony, ha látjuk, ha bevon minket egy élménybe, egy párbeszédbe.”

Ferenc pápa arra biztatta a Szentföldi Kusztódia újságíróit, hogy hivatásukként tegyék ismertté azt, amit az Isten igéjéről szóló 2008-as szinódus, majd XVI. Benedek pápa „ötödik evangélium”-nak nevezett, vagyis „azt a földet, ahol a történelem és az üdvösség földrajza találkoznak és lehetővé teszik a bibliai szöveg, különösen az evangéliumi szövegek új olvasatát”. XVI. Benedek pápa 2009. május 19-i Úrangyala imádságából idézett: „Ott a Szentföldön láthatjuk, sőt meg is érinthetjük azt a történelmi valóságot, amelyet Isten az emberekkel valósított meg. Ábrahám életének helyeitől indulva egészen Jézus életének helyszíneiig, a megtestesüléstől az üres sírig, amely feltámadásának jele. Igen, Isten e földre lépett és velünk együtt cselekedett ebben a világban. (…) A húsvéti misztérium pedig megvilágítja a mai történelmet és értelmet ad neki, az ott élő népek útjának, amelyet sajnos ma is sebek és konfliktusok jellemeznek, de amelyet Isten kegyelme mindig megnyit a remény, a testvériség és a béke felé. Ebben az értelemben is, a Szentföldről szólva, egyúttal elmondhatjátok az »ötödik evangélium«-ot, amit Isten ma is tovább ír a történelmünkben.”

„A közösségi tájékoztatás eszközeivel sokak hitét gazdagíthatjátok, még azokét is, akiknek nincs lehetőségük elzarándokolni a szent helyekre. Tegyétek ezt szakmai elkötelezettséggel, az evangélium szolgálatában végzett mindennapi elkötelezettséggel. Értékes dolog ez a hívők számára szerte a világon, de egyúttal támogatja a Jézus földjén élő keresztényeket is” – mondta Ferenc pápa, s kihasználva a lehetőséget, kifejezte a Szentföldön lakók iránti közelségét: mind mondta, megemlékezik róluk imádságaiban is. Arra kérte a küldöttség tagjait, hogy hazatérve adják át üdvözletét és áldását a Szentföldön élő családoknak és keresztény közösségeknek. Végül az Úr gondviselésébe és a Szent Szűz oltalmába ajánlotta őket szolgálatukban, majd apostoli áldását adta rájuk és otthon maradt munkatársaikra.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír