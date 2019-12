Ferenc pápa a Szentszék alkalmazottaihoz: Szükségünk van Isten mosolyára

Legutóbbi, thaiföldi apostoli látogatása kapcsán Ferenc pápa a mosolyról mint a szeretet kifejeződéséről beszélt. Az újszülött mosolya erős hatással van a felnőttekre tisztasága, ártatlansága miatt. Nosztalgiát kelt a gyermekkor iránt – mondta a Szentatya. – Szűz Mária és Szent József is átélte ezt, az újszülött Jézus mosolyát látva. Szívük megtelt új, égből jövő örömmel, és a kis betlehemi barlang megtelt fénnyel.

Jézus Isten mosolya. Eljött közénk, hogy kinyilatkoztassa nekünk az Atya szeretetét és jóságát.

Szülei pedig hitük által be tudták fogadni ezt az üzenetet, felismerték Jézus mosolyában Isten irgalmasságát irántuk és mindazok iránt, akik várták a Messiás eljövetelét. A betlehemi jászolra tekintve mi is újra átéljük ezt az élményt: a gyermek Jézusra tekintve érezzük, hogy Isten mosolyog ránk és a föld szegényeire; mindazokra, akik várják az üdvösséget és egy testvériesebb világban reménykednek, ahol nincsenek háborúk és erőszak, ahol minden ember megélheti istengyermeki méltóságát – fogalmazott a pápa.

Itt, a Vatikánban is mindig szükségünk van arra, hogy Jézus mosolya megújítson minket. Engedjük, hogy lefegyverző jósága megtisztítson mindattól, ami megakadályozza, hogy a legjobbat adjuk magunkból – buzdított a Szentatya. – Előfordul, hogy nehezen tudunk mosolyogni: ilyenkor szükségünk van Isten mosolyára, aki Jézus. Csak ő tud segíteni nekünk. Egyedül ő az Üdvözítő, ezt néha konkrétan is megtapasztaljuk életünkben. Előfordul az is, hogy jól mennek a dolgok; ekkor megvan a veszélye, hogy túlságosan magabiztosak leszünk, megfeledkezve másokról, akik küszködnek. Ilyenkor is szükségünk van Isten mosolyára, aki megszabadít minket a hamis biztonságérzettől, és megmutatja nekünk az egyszerűség és az ingyenesség jó ízét.

Karácsonykor a szertartáson szemléljük a betlehemi jászolt, és engedjük, hogy Isten mosolya, amelyet Jézus hozott el nekünk, bámulatba ejtsen. Fogadjuk be őt, és hagyjuk, hogy megtisztítson bennünket. Vigyük el mi is másoknak az egyszerű és alázatos mosolyt – kérte beszéde végén Ferenc pápa. Ezt követően a betegekre és idősekre irányította a figyelmet: „Ők is érezzék mosolyunkat, ami egyben simogatás is. Szívünkkel és lelkünkkel simogassuk meg őket! Maradjunk egységben az imában! Áldott karácsonyt kívánok!”

Forrás: Vatikáni Rádió



Fotó: Vatican News



Magyar Kurír