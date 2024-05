Ferenc pápa a szír-malabár egyházhoz: Az egység védelme nem csak jámbor buzdítás, hanem kötelesség

A Szentatya szeretettel köszöntötte az új püspököket, akik megválasztásuk után most első alkalommal zarándokoltak Rómába az apostolfejedelmek sírjaihoz. (A szír-malabár katolikus egyház szinódusa választja meg egyházuk vezetőit, a döntést pedig a pápa megerősíti – a szerk.)

A 2021-ben tartott püspöki szinóduson egy kompromisszumos megoldás született a szír-malabár egyház által gyakorolt liturgia (Qurbana) összeegyeztetésére a II. Vatikáni Zsinattal: a döntés szerint az igeliturgiát coram populo (a nép felé fordulva) végzik, míg a liturgia többi részét az oltár felé fordulva. A döntést több püspök és mintegy 450 pap nem fogadta el, ragaszkodva a végig a nép felé fordulva végzett liturgiához, így kiközösítésbe estek. 2023-ban az előző nagyérsek, George Alencherry benyújtotta lemondását, ezt követően került sor új egyházi vezetés megválasztására, melyet a Szentatya jóváhagyott.

A szír-malabár egyház híveinek hite nem csak Indiában, hanem szerte a világon ismert a buzgalmáról. Történetük egészen Szent Tamás apostol vértanúságáig nyúlik vissza, és így az apostoli hitet őrzik, és hűek maradtak Péter utódához.

Ti hűségesek vagytok – fordult a zarándokok felé a pápa –, mert ahol az engedelmesség, ott az Egyház, ahol az engedetlenség, ott a szakadás, engedelmességetek pedig a ti dicsőségetek. Történelmetek egyedülálló és értékes, Isten egész népe számára különleges örökség, mely napjainkban különösen is fontos, amikor a világ elvágja saját gyökereit. Pedig a keresztény Kelet lehetővé teszi számunkra, hogy ősi lelkiségük forrásaiból mindannyian merítsünk.

Ferenc pápa Róma püspökeként arra buzdította a jelenlévőket, hogy hűséges szír-malabár katolikusokként ápolják az egyházukhoz tartozás érzését, ami a sui iuris (saját jogú) egyházuk liturgikus, teológiai, szellemi és kulturális örökségét által még jobban felragyoghat.

A pápa a szír-malabár nagyérsek kérésére engedélyezte, hogy a Közel-Kelet térségeibe kivándorló hívek megőrizzék egyházi hovatartozásukat, és eszerint járjanak el. Ugyanakkor kérte, megfontoltan járjanak el, hűen a nagyérsekükhöz és a szinódusukhoz.

A folyamatban lévő liturgikus vitára utalva a pápa felidézte: a közelmúltban levelek és egy videóüzenet formájában figyelmeztette a híveket arra a veszélyes kísértésre, hogy egyetlen részletre összpontosítsanak, szemben az Egyház közös érdekével. A kizárólag önmagukra figyelés oda vezethet, hogy saját magukon kívül senki másra nem hallgatnak. Az egység védelme ugyanis nemcsak egy jámbor buzdítás, hanem kötelesség, főként ha papokról van szó, akik engedelmességet ígértek, és akiktől a hívő nép a szeretet és a szelídség példáját várja – utalt a pápa azokra, akik nem fogadták el a szír-malabár szinódus döntését.

A pápa arra kérte a nagyérseket, hogy őrizze az egységet. Mint a tékozló fiú atyja, a püspökök hagyják nyitva a kapukat és a szíveket, hogy a fiak belátván hibájukat, ne ütközzenek nehézségbe, amikor visszatérnek. Várják tehát őket, akár vitatkozni is lehet velük, de leginkább imádkozzanak a Szentlélekhez, hogy hozzon egységet a különbségek közepette. Ezért tekintsenek együtt a keresztre feszített és feltámadt Jézusra, aki azt akarja, hogy egy családként egyesüljenek az egyetlen oltár körül. Mint Tamás apostol, nézzenek az Úr sebeire, és lássák, hogy azokból a sebekből ma is megbocsátás és irgalom fakad. Végül arra kérte őket, hogy hivatásuk jegyében imádkozzanak és működjenek együtt az Egyházon belüli egységért, nem is csak Keralában, ahol a legtöbb hívő él, hanem egész Indiában és szerte az egész világon.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News; vatican.va

Magyar Kurír