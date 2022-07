Ferenc pápa táviratban köszöntötte a születésnapját ünneplő olasz elnököt

Ferenc pápa kifejezte elismerését táviratában, amelyet a 81 éves születésnapját ünneplő Sergio Mattarellának küldött, aki 2015 februárja óta tölti be az olasz köztársasági elnöki posztot. „Magasszintű szolgálatot” végez „a szeretett olasz nép javára” – fogalmazott a pápa.

Az olasz politikai élet kényes helyzetét látva – néhány nap alatt bekövetkezett az olasz országgyűlés válsága, feloszlatása és a szeptemberi választásokra vonatkozó döntés – Ferenc pápa szeretetteljes szavakkal hangsúlyozza: Sergio Mattarella továbbra is „udvarias tekintéllyel és példamutató odaadással” végzi munkáját az ország élete szempontjából meghatározó helyzetben.

A pápa apostoli áldását küldte az elnöknek, családjának és munkatársainak, valamint az egész olasz nemzetnek. A táviratban használt kifejezések megerősítik a kettejük közötti jó kapcsolatot és harmóniát.

Ferenc pápa januárban, az elnök újraválasztására írt táviratában is hangsúlyozta Mattarella elkötelezettségét, melyet a járvány közepette is tanusított, az ország egységének megőrzése és a derű közvetítése érdekében. Az olasz államfő is szeretetteljes szavakkal és megbecsüléssel fordult a pápához március 19-én, pápaságának évfordulóján, amikor megköszönte „állandó aggodalmát azért, hogy soha ne vesszen el a testvériség útja”, továbbá osztozott a háború elleni és a párbeszéd érdekében folytatott közös elkötelezettségben.

Forrás: Vaticáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír