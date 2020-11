Ma, a lateráni bazilika felszentelésének ünnepén emlékezzünk arra, hogy az Úr ott szeretne lakni minden szívben. Még ha el is távolodunk Tőle, az Úrnak három is nap is elegendő, hogy újraépítse templomát bennünk (vö. Jn 2,19).

Magyar Kurír