Ferenc pápa Twitter-üzenetei augusztus 15-én

Istennel semmi sem fog elveszni! Máriával ez be is teljesült, és előttünk is ott a cél, ami felé haladunk előre: nem azért, hogy idelent érjünk el dolgokat, melyek semmivé lesznek, hanem hogy meghódítsuk a fenti hazát, mely örökkévaló.

*

Kérjük a Reménység Anyja közbenjárását mindazokban a helyzetekben a világon, ahol a leginkább szomjazzák a reményt. Különösen a Nigéria északi területén élő népekért szeretnék imádkozni, akik terrortámadások és erőszakos cselekmények áldozatai.

Magyar Kurír