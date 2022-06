Ferenc pápa Twitter-üzenetei június 22-én

A betegséggel, az öregséggel növekszik a másokra utaltság, már nem vagyunk annyira önellátóak, mint korábban; növekszik a másoktól való függés, de ekkor is egyre érettebbé válik a hitünk, ekkor is velünk van Jézus, ekkor is árad másokra az élet útján jól megélt hit gazdagsága.

*

Nézzünk mindig mosolyogva a fiatalokra: ők fogják továbbvinni azt, amit mi vetettünk. Az idős ember nem lehet boldog anélkül, hogy ne nézne a fiatalokra, és a fiatal nem tud előrelépni az életben anélkül, hogy ne nézne az idősekre.

*

Szeretném kifejezni együttérzésemet az afganisztáni földrengés sérültjeinek és érintettjeinek, és különösen imádkozom azokért, akik életüket vesztették, és a családjukért. Kívánom, hogy mindenki segítségével enyhíteni lehessen a nép szenvedéseit.

*

Amikor egy férfi és egy nő egymásba szeretnek, Isten ajándékot ad nekik: a házasságot. Csodálatos ajándék, mely az isteni szeretet erejét hordozza magában: erős, tartós, hűséges, minden törékenysége és kudarca után képes új erőre kapni.

*

A családok a befogadás helyszínei, nagy baj lenne, ha nem volnának! Befogadó családok nélkül a társadalom rideggé és élhetetlenné válna.

*

Az Égre szegezett tekintettel kell élnünk, ahogy Boldog Maria és Luigi Beltrame Quattrocchi mondták gyermekeiknek, mikor az élet örömeivel és nehézségeivel néztek szembe, „mindig a tetőtől fölfele nézve”.

Magyar Kurír