Ferenc pápa üzenete a járványtól szenvedő Indiának

Mélyről jövő szolidaritásomról és lelki közelségemről biztosítom az egész indiai népet – írja a pápa üzenetében. – Elsősorban a betegekre és hozzátartozóikra gondolok, az őket segítőkre, és különösen azokra, akik elvesztett szeretteiket siratják. Gondolok a sok orvosra, ápolóra, kórházi dolgozóra, mentősére, és mindazokra, akik fáradhatatlanul dolgoznak testvéreikért. Mély elismeréssel kérem mindannyiukra Isten áldását. Kitartást, erőt és békét kívánok nekik.

Az indiai katolikus közösséghez is a hála szavaival fordul a Szentatya, amiért szeretettel és szolidaritással fordulnak mindenki felé; külön kiemeli a sok elkötelezett fiatal odaadó segítségét. Isten irgalmasságát kéri azok számára, akik életüket vesztették. Sok pap és szerzetes is meghalt a járványban. Ferenc pápa azt kívánja üzenetében, hogy ezekben a rendkívül fájdalmas napokban vigasztoljon mindenkit a remény, mely húsvétból születik és abból a rendíthetetlen bizonyosságból, hogy hiszünk a Krisztus által megígért feltámadásban és új életben.

*

India nem képes lépést tartani a vírus kérlelhetetlen ritmusával: napi 4 ezer halott, 24 óra leforgása alatt 380 ezer új fertőzött, ami havi szinten milliós nagyságrendet jelent. India nehéz küzdelmet folytat a Covid terjedése ellen, óriási összegeket – majdnem 7 milliárd dollárt – különítettek el vakcinákra és az egészségügy támogatására.

A hivatalos adatok szerint több mint 21 millióan kapták már el a koronavírust, ugyanakkor szakértők szerint ennek sokszorosa, öt-tízszerese is lehet a fertőzöttek valódi száma. Az elhunytaké több mint 230 ezer. Eddig a koronavírus-járvány gócpontja a főváros, Új Delhi volt, de mostanra már a vidéki Indiát is elérte, ahol viszont nem túlterhelődik, hanem eleve nagyon rossz minőségű vagy egyszerűen nem létezik a szervezett egészségügyi ellátás. A súlyos betegek ellátása ezért komoly problémát okoz. Az indiai népesség hetven százaléka vidéken él. Egyes falvakban minden második háztartásban meghalt már valaki a vírus okozta betegségben. Sokan bezárkóznak a házukba lázzal és köhögéssel, és azt hiszik, hogy szezonális influenzáról van szó, de valójában a Covid pusztít. A globális járványgörbe épp elkezdett volna lefelé kúszni, de az indiai helyzet miatt stagnál. Indiában egy új variáns is terjed, de egyelőre nem tudni, hogy emiatt vagy a helyi kormány elhibázott járványkezelése miatt kezdett el ijesztő mértékben fellángolni a járvány.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír