Ferenc pápa üzenetet küldött a Globális Keresztény Fórum IV. világtalálkozójára

A mai világban, amely a megosztottság és rivalizálás sebeit viseli magán, minden keresztény – bármilyen felekezethez tartozzék is – arra hivatott, hogy az egységről és Isten szeretetéről tegyen tanúságot nemcsak az egyházi életben, hanem személyes életében is. Ferenc pápa a világ összes keresztényéhez szólt, bármilyen felekezethez is tartozzanak Azt kérte tőlük, hogy erősítsék meg a kölcsönös tiszteletet és a testvériséget, mely gyógyír lehet a háborúk okozta sebekre.

„Hogy megtudja a világ” (vö. Jn 17,23) – ennek a témának szentelték a Globális Keresztény Fórum IV. világtalálkozóját, amelyet ezekben a napokban tartottak Accrában. Katolikus, ortodox, protestáns, evangéliumi, pünkösdi, független egyházak és ökumenikus szervezetek tagjai gyűltek össze, hogy elmélyítsék kapcsolataikat és megkeressék a közös pontokat, hogy megosszák egymással hitük történetét, és együtt gondolkodjanak azon, miként nézzenek szembe a mai világ kihívásaival, hogy új módokat keressenek a keresztények egységének erősítésére egy olyan időszakban, amely jelentős változásokat hozott a kereszténység egésze számára is.

A ghánai találkozó „a mai kereszténység gyönyörű mozaikját tükrözi gazdag sokszínűségével, mely ugyanakkor Jézus Krisztus követőiként közös identitásunkban gyökerezik” – írta üzenetében Ferenc pápa. Ebből fakadóan „az egység elengedhetetlen tényező ahhoz, hogy magunkévá tegyük Isten országának nézőpontját”. A Globális Keresztény Fórum huszonöt éves fennállása során jelentősen hozzájárult ennek az egységnek az erősítéséhez, mivel olyan „teret hozott létre, ahol a tagok, különösen a keresztény hit eltérő történelmi kifejeződéseit képviselők, növekednek a kölcsönös tiszteletben és testvériségben azáltal, hogy Krisztusban találkoznak egymással”. Ferenc pápa annak a kívánságának adott hangot üzenetében, hogy az accrai találkozó mélyítse el a résztvevők hitét, újítsa meg testvéri szeretetüket, mialatt együtt imádkoznak, elmondják egymásnak személyes történeteiket, és szembenéznek a globális keresztény közösség előtt álló kihívásokkal.

Ferenc pápa üzenetét Flavio Pace olvasta föl, akit februárban nevezett ki a pápa a Keresztény Egység Előmozdításának Dikasztériuma titkárává, és akit május 4-én szentelnek püspökké a milánói dómban. Erre utalva köszönetet mondott a találkozón a testvéri és baráti fogadtatásért. „Úgy érzem, hogy ezek a napok a lelkigyakorlatom részét alkotják, amellyel készülök püspökszentelésemre” – mondta Flavio Pace, majd megállapította, hogy a Globális Keresztény Fórum értékes ökumenikus eszköz, amellett, hogy meggyőző tanúságtétel a keresztények egységéről, még ha az különböző módokon is nyilvánul meg. Kifejezi Krisztushoz tartozásunk értelmét, mely túlmutat kulturális, faji vagy egyházi különbségeken, és olyan nyílt teret hoz létre, ahol mindenkit Krisztus ugyanazon testének tagjaiként értékelnek és tisztelnek, megnevezéstől függetlenül. Együtt imádkozni, megosztani egymással személyes és egyházi hitélményeinket, megvitatni közös érdeklődésre számot tartó kérdéseket, mindez megkérdőjelezi a keresztény világról alkotott felfogást, miszerint az csak megosztottság és konfliktus forrása, megmutatja az evangélium átalakító erejét, amely képes gyógyulást és enyhülést hozni.

Flavio Pace ezután a szinodális folyamatról beszélt, amelyet Ferenc pápa indított el 2021-ben, és ami az egész Katolikus Egyházban zajlik, mind az öt földrészen. Ebben a korábban még nem látott folyamatban az egyazon keresztségben egyesülő, különböző felekezetű keresztények közötti párbeszéd jelentős helyet foglal el. Maga az összefoglaló jelentés is világosan megerősíti ezt, melyet a 2023. októberi ülés végén tettek közzé:

Nem létezhet szinodalitás ökumenikus dimenzió nélkül”.

Ezt mutatta az őszi szinóduson a különböző testvéri küldöttek jelenléte is. Idén októberre, a záróülésre még nagyobb számban hívnak meg más felekezetű képviselőket. Flavio Pace példaként említette a Together (Együtt) elnevezésű imavirrasztást, ami megnyitotta a szinódust, ezzel világosan és hitelesen jelezve, hogy együtt kívánnak haladni a hit és a kölcsönös ajándékozás egységének szellemében.

Szinodalitás és ökumenizmus tehát szorosan összefüggnek egymással. A ghánai találkozót is a szinodalitás szellemisége hatotta át. Együtt imádkozva és dolgozva összeadhatjuk erőforrásainkat, tehetségünket és intuícióinkat: csak így tudunk majd szembenézni a közös kihívásokkal és terjeszthetjük együtt az evangéliumot – állapította meg a Keresztény Egység Előmozdításának Dikasztériuma titkára.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió

Magyar Kurír