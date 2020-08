Ferenc pápa váratlanul felhívta a többször is halálosan megfenyegetett mozambiki püspököt

2010-ben Cabo Delgadóban a tengerpart közelében hatalmas földgázmezőket fedeztek fel, amelyek Afrika legnagyobb természetes földgázkincsei. A terület hatalmas befektetéseket vonzott a gáz kitermelésére. A mostani folyamatos és növekvő zavargások nemcsak a közbiztonságot, e befektetéseket is veszélyeztetik.

Fernando Lisboát a pápa hívása nagyon megerősítette és vigaszt nyújtott neki. A beszélgetésben a pápa elmondta, hogy nagy aggodalommal követi a tartományban zajló eseményeket és folyamatosan imádkozik az ott lakókért. „Felajánlotta, ha tehet valamit az érdekünkben, habozás nélkül forduljunk hozzá.

Köszönetet mondtam a pápának a hívásért és hálámat fejeztem ki azért, hogy április 12-én, húsvétvasárnap imádkozott Cabo Delgadóért az Urbi et Orbi áldás során. A tény, hogy utalást tett a tartományunkban kialakult humanitárius válságra, más személyek figyelmét is felkeltette és tudatára ébredtek helyzetünknek.

Ennek hatására több kongregáció és humanitárius szervezetek, valamint helyi és más magánszemélyek is együttműködést indítottak velünk. Mondtam a pápának, hogy ezzel a gesztusával Cabo Delgado felkerült a térképre. A pápa erre egyszerűen csak annyit mondott, hogy ez nagyon jó” – számolt be a főpásztor.

Fernando Lisboa tájékoztatta a pápát Mocimboa da Praia kikötőváros helyzetéről, amelyet az Iszlám Állam terrorszervezethez kötődő dzsihadista fegyveres alakulatok tartanak megszállás alatt. A kormányerők elhagyták a stratégiai jelentőségű várost, miután a dzsihadisták a múlt héten megtámadták. Az ISIS közleményben vállalta magára Mocímboa da Praia elfoglalását, ám egyes régióbeli megfigyelők szerint a szomáliai Al-Shabaab fegyvereseinek is közük van a történtekhez, vagyis egyáltalán nem világos, hogy ki áll a támadások mögött.

A mozambiki püspök azt is elmondta a pápának, hogy

Mocímboa da Praia elfoglalását követően nincsenek hírek a településen élő két szerzetesnőről, akik a Chambéry-i Szent József nővérei kongregáció tagjai.

Ferenc pápát nagyon elszomorította a hír és megígérte, hogy imádkozik a nővérekért.

A telefonbeszélgetés végén a pápa felidézte egy évvel ezelőtti mozambiki látogatását és, hogy már akkor is nehéz helyzet volt Capo Delgadóban. „Arra bíztatott, hogy lépjek kapcsolatba Michael Czerny bíborossal az Átfogó Emberi Fejlődés Előmozdításának Dikasztériumánál a humanitárius segítségnyújtás érdekében” – számolt be az afrikai főpásztor. Fernando Lisboa imáiról és lelki közelségéről biztosította a pápát, hozzátéve, hogy mindennap imádkoznak érte. Ferenc pápa arra buzdította a püspököt, hogy haladjanak előre és maradjanak szilárdak a hitben.

2010 előtt is kifejezetten hátrányos körülmények uralkodtak Cabo Delgadóban a szegénység és a társadalmi peremre szorulás hatalmas méretei miatt. Ezen a gázmezők felfedezése sem segített: Mozambik északi tartományát 2017 óta többször is fegyveres csoportok által végrehajtott halálos támadások rázták meg, amelyek idővel egyre kifinomultabbakká váltak. Mindez hatalmas aggodalmat jelent a szomszédos országok, kiváltképpen Tanzánia számára is. A félelem légköre alakult ki az egész régióban, hiszen Cabo Delgadóban ezres nagyságrendű az áldozatok és a kitelepítettek száma.

2020. június 25-én a nemzeti függetlenség elnyerésének 45. évfordulóján mondott beszédében Filipe Nyusi mozambiki elnök az északi tartományban folyó zavargások miatt az országon belüli és azon kívüli elitcsoportokat hibáztatta. Ígéretet tett arra, hogy az ország nem zuhan bele a pénzelt terroristák által indított halálos háborúba.

Fernando Lisboa pembai püspök már több alkalommal bátran felemelte hangját Cabo Delgado szegény lakossága érdekében. Többször is hangsúlyozta, hogy a kormány többet is tehetne a nép védelméért. A brazil származású főpásztor – éppen amiatt, mivel képviseli őket – számos bírálatot és több oldalról halálos fenyegetést is kapott már.

A Dél-afrikai Köztársaság keleti szomszédságában fekvő Mozambik Magyarországnál nyolcszor nagyobb területén mindössze 23,4 millió ember él. Az ország 1505-től Portugália harmadik legnagyobb gyarmata volt. 1975-től 15 éven keresztül szörnyű polgárháború dúlt Mozambikban a Dél-afrikai Köztársaság és Rodézia (napjainkban Zimbabwe) által létrehozott Renamo és a marxista Frelimo gerillaszervezet között. A konfliktus több mint egymillió halálos áldozattal és 171 ezer taposóakna telepítésével zárult. Az ország jelenlegi államfője a marxista eszmékkel szimpatizáló Frelimo képviselője, Filipe Nyusi. A 2010-es évek során egymás után tártak fel hatalmas földgázmezőket a kelet-afrikai Mozambikban. Az országban számos jelentős energiaipari óriás jelent meg, mint a Total, az ENI, az ExxonMobil, a BP vagy a Shell. A gázkincsnek köszönhetően Mozambik előtt is adott az esély, hogy a közel-keleti olajmonarchiákhoz hasonlóan kiemelkedjen a szegénységből. A földgázvagyon az ország északkeleti, Cabo Delgado nevű tartománya tengerpartjainál összpontosul. Viszont az óriási befektetések ellenére a helyiek eddig még nem sok előnyét látták a beruházásnak az újságírók helyszíni tapasztalatai alapján.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

