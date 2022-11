Ferenc pápa vasárnap délben: Olyan fiatalokra van szükségünk, akik „szabálysértők”, nem konformisták

Ferenc pápa teljes beszédének fordítását közreadjuk.

Most, a szentmise végén szeretném kifejezni köszönetemet az asti egyházmegyének, tartománynak és Asti városának: köszönöm a meleg fogadtatást! Nagyon hálás vagyok a polgári és egyházi hatóságoknak az előkészületekért is, amelyek lehetővé tették ezt a kívánt látogatást. Mindannyiatoknak szeretném mondani, hogy a la fame propri piasi’ encuntreve [örültem a találkozásnak]! És kívánom nektek: ch’a staga bin! [Minden jót!]

Külön is gondolok a fiatalokra, és külön ölelést szeretnék küldeni nekik. Köszönöm, hogy ilyen nagy számban eljöttetek! Tavaly óta Krisztus Király főünnepén az ifjúság világnapját a részegyházakban tartjuk. A téma, amely megegyezik a következő, lisszaboni ifjúsági világtalálkozó témájával, amellyel ismételten biztatok a részvételre, a következő: „Mária felkelt, és sietve útnak indult” (Lk 1,39). A Szűzanya ezt tette, amikor fiatal volt, és azt üzeni nekünk, hogy a fiatalon maradás titka éppen ebben a két igében rejlik: felkel, és útnak indul. Szeretek a Szűzanyára gondolni, aki sietve útnak indult, aki kimondottan sietett, sietve ment, és sokszor könyörgök hozzá, a Szűzanyához: „Kérlek, siess, és oldd meg ezt a problémát!” Felkel, és útnak indul: ne állj meg, és ne magadra gondolj, ne pazarold el életedet a kényelem vagy a legújabb divat hajszolásával, hanem Magasba törj, indulj útnak, lépj ki félelmeidből, hogy kinyújtsd a kezed a rászorulók felé. Ma olyan fiatalokra van szükségünk, akik valóban „szabálysértők”, nem konformisták, akik nem a mobiltelefon rabjai, hanem Máriához hasonlóan megváltoztatják a világot, elviszik Jézust másokhoz, törődnek másokkal, testvéri közösségeket építenek másokkal, megvalósítják a békéről szőtt álmokat!

Korunk békehiányban él: békehiányban szenvedünk. Gondoljunk a világ sok, háború sújtotta helyére, különösen a meggyötört Ukrajnára! Tegyünk meg minden tőlünk telhetőt, és imádkozzunk továbbra is a békéért! Imádkozzunk a palesztinai Gázai övezet egyik menekülttáborában a napokban történt súlyos tűzvész áldozatainak családtagjaiért is; több gyermek is meghalt. Az Úr fogadja a mennybe azokat, akik életüket vesztették, és vigasztalja meg azt az évek óta konfliktustól megpróbált népességet.

Most pedig hívjuk segítségül a Béke Királynőjét, a Szűzanyát, akinek ezt a szép székesegyházat szentelték! Őrá bízom családjainkat, a betegeket és mindannyiatokat, a szívetekben hordott aggodalmakkal és jó szándékokkal.

