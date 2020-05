Ferenc pápa vasárnap délben: A Szentlélek segít, hogy ne roskadjunk össze!

Ferenc pápának a Regina caeli elimádkozásakor elmondott teljes beszédének fordítását közreadjuk.

Kedves testvérek, jó napot kívánok!

A mai, vasárnapi evangélium (vö. Jn 14,15–21) két üzenetet tolmácsol nekünk: a parancsok megtartását és a Szentlélek megígérését.

Jézus az iránta érzett szeretetet összekapcsolja a parancsok megtartásával, és búcsúbeszédében ezt hangsúlyozza: „Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat” (Jn 14,15); „az szeret engem, aki elfogadja és megtartja parancsaimat” (Jn 14,21). Jézus azt kéri, hogy szeressük őt, de elmagyarázza: ez a szeretet nem merül ki az utána való vágyakozásban, vagy egy érzelemben, nem, hanem megkívánja a hajlandóságot arra, hogy kövessük az ő útját, vagyis az Atya akaratát. És ezt foglalja össze a kölcsönös szeretet parancsa – ez az első szeretet! –, amelyet maga Jézus adott: „Azzal a szeretettel szeressétek ti is egymást, amellyel én szerettelek benneteket!” (Jn 13,34).

Nem azt mondta, hogy „szeressetek engem, ahogy én szerettelek benneteket”, hanem azt, hogy „szeressétek egymást, ahogy én szerettelek benneteket”. Ő szeret bennünket, anélkül, hogy viszonzást várna tőlünk.

Jézus szeretete ingyenes, sosem vár viszonzást. És azt akarja, hogy ez az ő ingyenes szeretete váljon egymással folytatunk életünk konkrét formájává: ez az ő akarata.

Annak érdekében, hogy segítsen a tanítványoknak ezen az úton járni, Jézus megígéri, hogy imádkozik fog az Atyához, hogy küldjön egy „másik Paraklitoszt” (Jn 14,16), vagyis vigasztalót, pártfogót, aki átveszi az ő helyét, és megadja nekik, hogy felfogják és bátran megtartsák szavait. Ő a Szentlélek, Isten szeretetének ajándéka, aki leszáll a keresztény ember szívébe. Miután Jézus meghalt és feltámadt, szeretetét megkapták azok, akik hisznek őbenne, és megkeresztelkednek az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Maga a Lélek vezeti őket, világosítja és erősíti meg őket, hogy mindenki Jézus útján maradva járhasson az életben, viszontagságokon és nehézségeken keresztül, örömben és bánatban egyaránt. Ez akkor lehetséges, ha tanulékonyak maradunk a Szentlélek iránt, hogy tevékeny jelenlétével ne csak vigasztalja, hanem át is alakítsa szívünket, megnyitva bennünket az igazság és a szeretet előtt.

Valamennyien hibázunk és bűn követünk el, de a Szentlélek segít, hogy ne roskadjunk össze, s hogy megragadjuk és teljes mértékben megéljük Jézus szavainak értelmét: „Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat” (Jn 14,15). A parancsokat nem egyfajta tükörként kaptuk, hogy nyomorúságainkat és következetlenségeinket lássuk visszatükröződni benne. Nem, nem ez a szerepük! Isten szavát életadó szóként kaptuk, mely átalakítja szívünket, életünket, megújít bennünket, nem elítél, hanem gyógyít, és a megbocsátás a célja. Isten irgalma ilyen.

Isten szava világosság lépteinknek. És mindez a Szentlélek munkája!

Ő Isten ajándéka, maga Isten, aki segít, hogy szabad emberek legyünk, olyanok, akik akarnak és tudnak szeretni, olyan emberek, akik megértették, hogy az élet küldetés, és hirdetniük a csodákat, melyeket az Úr végbevisz a benne bízókban.

Szűz Mária, az Egyház példaképe, aki tudja, hogyan kell hallgatni Isten szavát és befogadni a Szentlélek ajándékát, segítsen, hogy örömmel éljük az evangéliumot, annak tudatában annak, hogy a Lélek támogat bennünket: az isteni tűz, mely felmelegíti szívünket és megvilágosítja lépteinket.

A Szentatya szavai a Regina caeli elimádkozása után:

Kedves testvérek!

Holnap lesz Szent II. János Pál születésének századik évfordulója. A pápa Wadowicében, Lengyelországban született. Nagy szeretettel és hálával emlékezünk meg róla. Holnap reggel, 7-kor mutatok be szentmisét – melyet az egész világon közvetítenek – annál az oltárnál, ahol földi maradványai nyugszanak. A mennyből továbbra is járjon közben Isten népéért és a világ békéjéért!

Néhány országban újra a hívők részvételével végzik a szertartásokat; máshol most vizsgálják ennek lehetőségét; Olaszországban holnaptól lehet majd szentmisét bemutatni hívőkkel együtt; de kérlek benneteket, továbbra is tartsuk be a szabályokat, a kapott előírásokat, hogy óvjuk mindenkinek, az egész népnek az egészségét!

Sok egyházközségben hagyományosan májusban tartják az elsőáldozást. Nyilvánvaló, hogy a világjárvány miatt ezt a gyönyörű hívő ünneplést elhalasztották. Ezért szeretném most szeretettel üdvözölni azokat a fiúkat és lányokat, akiknek először kellett volna megkapniuk az Eucharisztiát. Kedves barátaim, biztatlak benneteket, hogy ezt a várakozási időszakot használjátok fel arra, hogy még jobban felkészüljetek: imádkozzatok, olvasgassátok a katekizmust, mélyítsétek el ismereteiteket Jézusról, növekedjetek a jóságban és mások szolgálatában! Haladjatok szépen előre!

Ma kezdődik a Laudato si’ hete, amely jövő vasárnap zárul, amikor az enciklika kiadásának ötödik évfordulójára emlékezünk. E világjárvány idején, amikor jobban tudatosodik bennünk közös otthonunk gondozásának fontossága, kívánom, hogy minden reflexió és közös elköteleződés segítsen, hogy a teremtett világ gondozása szempontjából építő magatartásformákat tudjunk kialakítani és megerősíteni.

Áldott vasárnapot kívánok mindenkinek! Kérlek benneteket, ne feledkezzetek el imádkozni értem! Jó étvágyat az ebédhez! Viszontlátásra!

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatikáni Rádió

Magyar Kurír