Ferenc pápa videoüzenetben mondott köszönetet a tengerészeknek

A koronavírus okozta nehéz időkben még fontosabbá vált a tengerészek és halászok munkája, hogy élelmet és más alapvető fontosságú árucikkeket tudjanak biztosítani a nagy emberi családnak. „Ezért elismerésünket fejezzük ki.” Másrészt a tengerészek és a halászok veszélyeztetett kategóriába tartozó munkavállalók. „Az utóbbi hónapokban életetek és munkátok jelentősen megváltozott, és sok áldozatot kellett hoznotok. Hosszú időn keresztül nem köthettetek ki a szárazföldön. A családtól, a barátoktól és az otthonotoktól való távollét, a megfertőződéstől való félelem ma még nehezebben hordozható terhet jelent” – fogalmaz üzenetében Ferenc pápa.

„Szeretnélek biztosítani benneteket arról, hogy nem vagytok egyedül, és nem feledkeztünk meg rólatok. A tengeren végzett munkátok miatt gyakran távol vagytok – de jelen vagytok imáimban és gondolataimban, miként a Stella Maris (Tengernek Csillaga) lelkipásztorainak és önkénteseinek imáiban és gondolataiban is. Az evangélium is emlékeztet minket, amikor Jézusról és első tanítványairól szól, hogy mindannyian halászok voltak, mint ti. Ma üzenetet szeretnék küldeni nektek, és a remény, a vigasz imáját minden csapás ellen. Egyben mindenkinek bátorítást is küldök, aki részt vesz a tengeri lelkipásztori munkában. Isten áldjon meg mindannyiótokat, a munkátokat és a családotokat. Szűz Mária, a Tenger Csillaga védelmezzen mindig benneteket!” – fohászkodik videoüzenetében a Szentatya.

Forrás: Vatikáni Rádió



Fotó: Vatican News



Magyar Kurír