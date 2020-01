Ferenc pápa vízkeresztkor délben: Isten megtapasztalása nem fagyaszt le, hanem felszabadít bennünket

Ferenc pápa beszédének fordítását teljes terjedelmében közöljük.



Kedves testvérek, jó napot kívánok!



Vízkeresztet, Urunk megjelenésének főünnepét ünnepeljük: azokra a bölcsekre emlékezünk, akik a csillagot követve keletről jöttek Betlehembe, hogy meglátogassák az újszülött Messiást. Az evangéliumi történet végén a szövegben az szerepel, hogy a bölcsek „álmukban utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, és másik úton tértek vissza országukba” (Mt 2,12). Másik úton.



Ezek a távoli tájakról érkezett bölcs emberek, miután sokat utaztak, megtalálják azt, akit szerettek volna megismerni, miután sokáig keresték, minden bizonnyal sok fáradsággal és viszontagságokon keresztül. És amikor végre elérik céljukat, leborulnak a Gyermek előtt, imádják őt, és átadják neki értékes ajándékaikat. Azután pedig haladéktalanul útnak indulnak, hogy visszatérjenek földjükre. De a Gyermekkel való találkozás megváltoztatta őket!



A Jézussal való találkozás nem tartja vissza a bölcseket, éppen ellenkezőleg, új lendületet ad nekik, hogy visszatérjenek hazájukba, hogy elmeséljék, amit láttak, és az örömöt, amelyet éreztek. Ebben Isten stílusának megmutatkozását látjuk, azt, ahogyan ő kinyilvánítja magát a történelemben. Isten megtapasztalása nem fagyaszt le, hanem felszabadít bennünket; nem börtönöz be, hanem visszahelyez bennünket az útra, visszaküld létünk megszokott helyszíneire. A helyek ugyanazok és ugyanazok maradnak, de mi, a Jézussal való találkozás után, már nem vagyunk ugyanazok, mint korábban. A Jézussal való találkozás megváltoztat, átalakít bennünket. Máté evangélista hangsúlyozza, hogy a bölcsek „másik úton” tértek vissza (Mt 2,12). Az angyal figyelmeztetése miatt változtatnak útjukon, hogy ne találkozzanak össze Heródessel és ne essenek hatalmának kelepcéjébe.



A Jézussal való találkozás minden megtapasztalása arra indít, hogy eltérő utakon induljunk el, mert jó erő árad őbelőle, mely meggyógyítja szívünket és elválaszt minket a rossztól.



Egy okos dinamika létezik folytonosság és újdonság között: „a saját országba” tér vissza az ember, de egy „másik úton”. Ez azt jelzi, hogy nekünk kell megváltoznunk, nekünk kell megváltoztatnunk életmódunkat, ha a szokásos környezetben is, nekünk kell megváltoztatnunk a körülöttünk lévő valóság megítélésének kritériumait. Itt van a különbség az igaz Isten és a hazug bálványok, mint például a pénz, a hatalom, a siker… között; Isten és azok között, akik ezeket a bálványokat ígérik neked, mint a varázslók, a jósnők, a mágusok. A különbség az, hogy a bálványok magukhoz kötnek bennünket, bálványfüggővé tesznek, és mi birtokukba kerülünk. Az igaz Isten nem fog vissza bennünket, és nem engedi, hogy mi visszatartsuk őt: az újdonság és a szabadság útjait nyitja meg előttünk, mert ő Atya, aki mindig velünk van, hogy elősegítse növekedésünket. Ha találkozol Jézussal, ha találkozol lelkedben Jézussal, emlékezz: vissza kell térned életed megszokott helyeire, de másik úton, más stílusban. Ez történik! A Szentlélek, akit Jézus nekünk ad, megváltoztatja szívünket.



Kérjük a Szent Szüzet, hogy Krisztus tanúivá válhassunk ott, ahol vagyunk, az ő szeretete által átalakított új élettel!



A Szentatya szavai az Angelus elmondása után:



Kedves testvérek!



Ma külön is gondolok a keleti – katolikus és ortodox – egyházakhoz tartozó testvéreinkre, akik közül sokan holnap ünnepelik az Úr születését. Nekik és közösségeiknek az Üdvözítő Krisztus világosságát és békéjét kívánjuk. Üdvözöljük tapssal a keleti egyházakhoz tartozó ortodox és katolikus testvéreinket!



Vízkereszt napján tartjuk a missziós gyermekség világnapját. Ez a misszionárius gyermekek és fiatalok ünnepe, akik azáltal élik meg az életszentségre szóló egyetemes meghívást, hogy imával és az osztozás tetteivel segítik leginkább rászoruló kortársaikat. Imádkozzunk értük!



Szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, rómaiak és zarándokok! Ez utóbbiak között külön is üdvözlöm azokat, akik Dél-Koreából érkeztek, a New York-i Siena College ferences intézet hallgatóit, valamint a biassonói misszionárius csoportot és a ferrarai hívőket.



Külön is üdvözlöm mindazokat, akik részt vesznek a történelmi-folklór felvonuláson, amelyet a vízkereszt hagyományai ihlettek, és amely idén Allumiere és a Mignone-völgy területének szenteltek. És üdvözletemet küldöm a bölcsek felvonulásának, melyet számos lengyel városban és faluban megrendeznek. Szeretném üdvözölni a mai ünnep sok népi kifejezésformáját – Spanyolországra, Latin-Amerikára, Németországra gondolok –, a szokásokat, melyeket valódi keresztény jelentésükben kell megőrizni.



Mindenkinek boldog ünnepet kívánok! És kérlek benneteket, ne feledkezetek el imádkozni értem! Jó étvágyat az ebédhez! Viszontlátásra!



Fordította: Tőzsér Endre SP



