Ferenc pápa a keresztény dolgozóknak: Az Egyház a gazdaság peremén dolgozókat is elkíséri

A találkozóra küldött üzenetében Ferenc pápa nagyrabecsülését fejezte ki a szervezet elkötelezettsége miatt, hogy az segíti az Egyházat abban, hogy a katolikusokat a munkaerőpiacon elkísérje. Az Evangelii gaudium enciklikájából idézve megjegyezte, hogy „a munka az élet és az emberi méltóság lényeges alkotóeleme. Nem egyszerűen termelőtevékenység, hanem eszköz, amellyel együttműködünk Isten teremtő munkájában, és emberi lényként megvalósítjuk magunkat.” A pápa hozzátette: az emberi munka segít abban, hogy „társteremtők legyünk, és részt vehessünk egy igazságosabb és testvéribb világ építésében”.

Spanyolország 41 egyházmegyéjéből több mint 800 ember vett részt a segoviai közgyűlésen. A résztvevők – köztük érsekek, püspökök és a mozgalom tagjai – azért találkoztak, hogy megvitassák és döntéseket hozzanak a Spanyol Katolikus Akció Keresztény Dolgozók mozgalmának következő hat évre vonatkozó kihívásairól, prioritásairól és javaslatairól. A mozgalom a valóságról alkotott keresztény szemléletet képviseli, miközben szembeszáll az Egyház előtt álló kihívásokkal egy olyan világban, amelyet a társadalmi feszültség, egyenlőtlenség és igazságtalanság terhel, amelyek kiváltképpen érintik a munkaerőt.

A pápa ezt követően az Egyház küldetéséről beszélt, hogy együtt járjon az emberekkel életük minden területén, beleértve a munkaerő világában való részvételt is. Hangsúlyozta, hogy az Egyháznak kiváltképpen el kell kísérnie azokat az embereket, akik a munka világának perifériáján vannak. „Elkötelezettségünk nem korlátozódhat elszigetelt beszédekre vagy tettekre, hanem állandóan tanúságot kell tenni a szolidaritásról és támogatni kell az embereket a munkahelyi szituációkban és a szociálisan kiszolgáltatott helyzetekben. Hozzátette, az Egyház küldetése a dolgozókkal kapcsolatban az, hogy közel legyen azokhoz az emberekhez, akik elvesztették állásukat, vagy a munkalehetőségek hiányától szenvednek. A keresztények nem maradhatnak bezárkózva templomaik falai között – figyelmeztetett Ferenc pápa. Mindenkit arra kért, hogy aktívan forduljon a rászorulók felé, és keressen „igazságos és tartós megoldást” a munkahelyi bizonytalanságra.

Ferenc pápa sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy a munkanélküliség továbbra is sok családot érint. Hangsúlyozta: az Egyház felelőssége, hogy „szolidaritást vállaljon azokkal az emberekkel, akik kétségbeeséssel és kirekesztéssel néznek szembe a munkanélküliség miatt”. Üzenete végén a Szentatya bátorította a Katolikus Akció tagjait, hogy szőjenek testvéri kötelékeket, legyenek az Evangélium világossága, és építsenek egy igazságosabb társadalmat. „Arra kérlek benneteket, hogy továbbra is legyetek Isten népe a munka világában, és továbbra is szőjetek a szeretetről és a szolidaritásról szóló történeteket” – zárta üzenetét Ferenc pápa. „Az egyháznak szüksége van rátok.”

Forrás: Vatikáni Rádió



Fotó: Vatican News



Magyar Kurír