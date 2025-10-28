Férfiak jubileumi zarándoklatát tartották Munkácson

A program reggel 9 órakor kezdődött. A résztvevők először elmélkedésekkel és imádsággal kísért „kis zarándoklaton” vettek részt a székesegyház körül. Egy-egy kereszt előtt megállva és imádkozva készültek fel a székesegyház szentkapuján való áthaladásra. Ezt követően a rózsafüzért imádkozták el; minden tizedet más és más településről érkezett férfi mondott – ezzel is kifejezve az egyházmegye közösségének sokszínű egységét.

A zarándoklatot követően Lucsok Péter Miklós OP munkácsi megyéspüspök tartott előadást és lelki buzdítást, amelyben a jubileumi év kegyelmeiről, a keresztény remény fontosságáról, valamint a férfiak a mai világban való hivatásáról beszélt.

A résztvevők számára lehetőség nyílt szentgyónásra, hogy a szentévben elérhető lelki ajándékokat minél teljesebben befogadhassák.

A püspök előadását szentségimádás követte. A férfiak a csendes jelenlét és az imádság által mélyíthették el kapcsolatukat Krisztussal az Eucharisztiában.

A programot szentmise zárta, melynek főcelebránsa Lucsok Miklós püspök volt. A szentmise közösségi hálaadásként szolgált mindazokért a kegyelmekért, amelyeket a zarándokok ezen a napon és a jubileumi év során kaptak.

A zarándoklat nemcsak lelki feltöltődést, hanem testvéri közösséget is jelentett. E különleges alkalom megerősítette a résztvevőkben a hitet, reményt adott a nehézségek között, és arra bátorította a férfiakat, hogy a hit útján továbbra is bátran haladjanak – egymást támogatva, Isten vezetésére bízva magukat.

Forrás és fotó: Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye

