Férfizarándoklatot hirdetett a nagyváradi egyházmegye

A nagyváradi egyházmegye különböző településeiről érkezett zarándokok a Kanonok-sorról indultak úti céljuk felé. Az út elején Tóth Attila Levente margittai plébános hangsúlyozta, hogy egy zarándoklatot, annak fáradalmait föl lehet ajánlani valamilyen szándékra.

Böcskei László már várta a csapatot Máriaradnán, bevezette őket a kolostor előadótermébe, és hangsúlyozta: mivel a férfi döntő szerepet játszik a család életében, tudatában kell lennie annak, hogy nemcsak a családban, de az Egyházban is fontos szerepe van. Az a feladata, hogy rajta keresztül a hit üzenete eljusson minden emberhez.

Ezt követően Orosz István görögkatolikus lelkész, a máriapócsi kegytemplom igazgatója tartott előadást. Hangsúlyozta, hogy alapvetően nincs különbség a férfi és a nő hivatása között, mindkettőjük fő feladata, hogy eljussanak Isten országába. Isten a maga képére teremtette az embert, és azt a feladatot adta neki, hogy váljon hasonlóvá Istenhez. A keresztségben Krisztushoz kapcsolódik, krisztusivá válik, Krisztus útján kell járnia, és ez nem diadalmenet. A férfi útja sokszor a vértanúság útja, ami nem elsősorban nagy tetteket jelent, hanem inkább a hétköznapok vértanúságát.

Jézus Krisztus külső tulajdonságairól nem sokat tudunk – folytatta az előadó –, de belső tulajdonságairól annál többet: költői lélek volt, aki szépen tudott beszélni az ég madarairól. Ugyanakkor realista is volt, a hétköznapi életből vette a példáit. Aszkéta életet élt, de társasági ember is volt. Úgy tudott beszélni, hogy akik hallgatták, megfeledkeztek magukról, az ételről, a hétköznapi dolgokról. Hozzá hasonlóan a férfinak is néha érzékenynek kell lennie, máskor határozottnak, remetének, ugyanakkor társasági embernek.

Orosz István öt fontos dologra hívta fel a jelen lévő férfiak figyelmét:

– az anyagiak: „Tanuljunk meg függetlenek maradni a pénztől” (Kárpátalján az ördög ganajának hívják a pénzt);

– a teremtett világ: „Felelős vagyok a környezetemért, oda kell figyelnem a környezetemre”;

– a félelem: „Minden körülmény között bízzam magam Istenre, hiszen semmi sem történik, amit Isten ne tudna az üdvösségemre fordítani”;

– az imádság: „Nemcsak az számít, hogy mit mondok az imában, hanem az is, hogy miként vagyok jelen. Naponta kell építenem a kapcsolatot Istennel”;

– a szexualitás: „A férfi és a nő együtt Isten képe. Ösztönösség helyett tudatosságra kell törekednünk.”

Az előadást követő szentmisén Böcskei László nagyváradi megyéspüspök Szent József egyik fontos tulajdonságát emelte ki, azt, hogy át tudta engedni magát Isten akaratának. A mai idők férfiját is ez kell hogy jellemezze.

A homíliát Orosz István mondta. A szónok két ikont állított a jelenlévők elé: egyrészt a karácsonyi ikont, amelyen Szent József is szerepel, de nem ő van a középpontban, hanem Mária és Jézus. A házasságban élők tudják, hogy a fontos döntéseket sokszor az asszony hozza meg, ilyenkor a férfinak a háttérben kell maradnia. De vannak olyan helyzetek is, amikor Isten szavára a férfinak kell olyan döntést hoznia, amely az egész család életét befolyásolja. „Ha a férfi hiteles keresztény életet él, az egész családját Isten akarata szerint tudja vezetni” – hangsúlyozta az előadó. Hozzátette: megértjük Szent József gyötrődését, hisz olyan történetbe csöppent, amit épeszű embernek nehéz elfogadnia: nem ő a gyermek fizikai apja. Van lehetősége logikus döntést hozni, de nem így tesz, mert „szeretni logikátlanul kell”. Olyan feladatot vállal, ami őt messze meghaladja, és rábízza magát Isten gondviselésére.

A második ikon Menas apátot ábrázolja, aki Jézussal harmóniában, jó barátságban van. „Erre a barátságra hív mindannyiunkat Jézus” – zárta gondolatait Orosz István.

A szentmisét közös ebéd, majd keresztúti ájtatosság követte. A zarándoklat borkóstolóval zárult a ménesi borászatnál.

Szöveg: Lázár Tamás, Margitta

Forrás és fotó: Nagyváradi Egyházmegye / Romkat.ro

Magyar Kurír