Fiatal orgonisták adtak hangversenyt a pécsi székesegyházban

A fiatal orgonisták – Albert Csaba (Győr), Csóvári-Katona Flóra (Vác), Gerhát Domonkos (Kecskemét), Kiss Gergő (Győr), Kuklis Richárd (Kecskemét) és Maczó Ákos (Vác) – a tanáraikkal (Bednarik Anasztázia, Révész László és Vadász Attila) együtt érkeztek a városba.



A hangversenyt követő napon egy szűkebb kört érintő, tisztán szakmai rész is kapcsolódott a találkozóhoz: Kovács Szilárd Ferenc, a pécsi bazilika orgonistája és a PTE MK Zeneművészeti Intézetének orgonatanára december 13-án délelőtt mesterkurzust tartott a székesegyház orgonáján az ország különböző pontjáról érkezett ifjú muzsikusoknak. A különböző zenei interpretációval kapcsolatos tanácsokon túl a tapasztaltszerzés jelentős részét képezte az is, hogy a diákok egymás játékát követve már a megfigyelés által is szélesíthették tudásukat.

Az orgonisták hangversenyét a pécsi székesegyház egyházzenei eseményei elnevezésű Facebook-oldal élőben közvetítette. A felvétel ITT megtekinthető.



Szöveg és fotó: Kovács Szilárd Ferenc

Forrás: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír