Fiatalok ezrei imádkoznak majd Törökországban Leó pápával a békéért

„Nem hittük volna, hogy megtöltjük mind a négyezer helyet az Arénában. Most, hogy a pápa mindjárt itt lesz, sajnáljuk, hogy nem nagyobb a hely! A Szentatya mindenesetre több ezer embert talál majd itt, akik köréje gyűlnek és a világ békéjéért énekelnek” – Vartan Kirakos Kazanjian püspök, az isztambuli örmény főegyházmegye eparchiális adminisztrátora a vatikáni médiával megosztott néhány részletet XIV. Leó pápa első törökországi apostoli útjáról, amelyet november 27–30. között szerveznek. November 29-én, szombaton az isztambuli Volkswagen Arénában mutatnak be szentmisét, amelyen nagy lelkesedéssel vesznek majd részt hívek ezrei, főként fiatalok.

– Kazandzsján püspök atya, Ön XIV. Leó apostoli útjának koordinátora, aki néhány nap múlva Törökország vendége lesz. Hogyan fogadják majd a pápát?

– Nagy örömmel fogadjuk, és biztosan jól szervezetten. Mind az egyházak, mind a helyi hatóságok mindent megtettek a jó fogadtatás érdekében. Igazán örülünk, hogy ide vezet az első apostoli látogatása, és hogy ökumenikus jellegű lesz. Boldoggá tesz minket, hogy eljön hozzánk a mi atyánk, Egyházunk feje, aki ma a világ legnagyobb békekövete, a legerősebb hang a béke érdekében. Reméljük, sok gyümölcsöt hoz majd a látogatása.

– A Szentatya számos programja között lesz egy különösen fontos november 28-án: a látogatás Iznikben, ahol ökumenikus imatalálkozót tartanak a Niceai Zsinat 1700. évfordulójának emlékére. Mondana valamit erről a találkozóról?

– Ez a találkozó elsősorban imatalálkozó lesz.

Húsz keresztény közösség húsz képviselője vesz részt rajta, kezdve a Szentatyával, aki a Katolikus Egyházat képviseli.

Ott lesz a legnagyobb helyi egyház, a görög ortodox, a görög ortodox patriarkátus, aztán a szír ortodox egyház, az antiochiai és az alexandriai patriarkátus, valamint különböző evangéliumi és protestáns közösségek. Az ima az Iznik tó partján zajlik majd, azon a területen, ahol Nicea városa volt, ahová a császár meghívta az összes püspököt.

– Lesz egy másik ökumenikus találkozó november 30-án Bartolomaiosz pátriárkával az ökumenikus patriarkátusban, valamint egy látogatás a törökországi Örmény Apostoli Patriarkátusban.

– A vasárnapi napot a Szentatya az isztambuli örmény patriarkátusban kezdi, ahol találkozik II. Sahak Maşalyan pátriárkával, aki az ecsmiadzini katolikoszt, II. Karekin pátriárkát is képviseli. A félórás találkozót követően a pápa a Fanarba, a görög patriarkátusba megy. XIV. Leó részt vesz a Bartolomaiosz pátriárka által Szent András ünnepén bemutatott Szent Liturgián. A szertartás után ebéd következik, majd az ebéd után a pápa búcsút vesz Isztambultól és Libanonba utazik, útjának második állomására.

– Mit üzen nekünk a Volkswagen Arénában tartott mise, amely minden bizonnyal egybegyűjti majd az egész katolikus keresztény világot a Szentatya körül?

– Ez a szentmise – mint minden apostoli út során – központi esemény lesz, amikor a Szentatya találkozik a helyi közösséggel, és velük ünnepel. Jelen lesz a pápai kíséret és a helyi egyházak vezetői, különösen a katolikus vezetők.

Fontos a rendezvényen a fiatalok jelenléte, akik azért gyűlnek össze, hogy találkozzanak a „béke emberével”, aki az egész világ számára békeüzenetet hoz.

Jelenleg 120 fiatal iratkozott fel önkéntesnek, kifejezetten azzal a céllal, hogy a békéért dolgozzon. A vezetőikkel együtt azon gondolkodunk, hogy a szentmisével ne fejeződjön be a szolgálatuk.

Azt tervezzük, hogy a közös ünneplés a fiatalok békemozgalmának alapítása lesz.

Másik fontos dolog a nagy létszámú, 250 főből álló kórus, amelyben Isztambul minden kisebbsége képviselteti magát: katolikusok és nem katolikusok, de mindannyian keresztények. Ott lesznek azok a bevándorlók is, akik régóta Isztambulban élnek, az örmény apostoli egyház tagjai az örmény katolikusokkal egyetlen kórust alkotnak, hogy együtt énekeljék az örmény himnuszokat. Jelen lesz egy kis szír katolikus kórus is, amely hagyományos dallamokat, a szír katolikus egyház sajátos himnuszait énekli. Végül lesz egy káld kórus, a hagyományos himnuszaikat éneklik, valamint egy másik nagy, 110 fős kórus, amely minden nyelven énekel majd, és kíséri a latin rítusú szentmisét.

Forrás és fotó: Vatican News olasz nyelvű szerkesztősége

Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír