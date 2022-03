Fiatalok képes imalánca a békéért és a szükséget szenvedőkért

Kedves Hittanos!

A mai idők különösen azt kérik tőlünk, hogy imádkozzunk a békéért, a szükséget szenvedőkért. Ferenc pápa is azt üzeni, hogy csak a lélek fegyverei képesek megváltoztatni a történelmet.

A Hittan.ro különleges imaláncra hív most meg minden hittanos diákot. Ha Te is szeretnél bekapcsolódni, írj egy, a mai helyzethez kötődő imát, és helyezd el azt saját rajzodon vagy az általad fényképezett, jó minőségű fotón. A képek ne legyenek zsúfoltak, a szöveg jól olvasható legyen! A rajzokról fényképet kell készíteni, és úgy továbbítani őket. Jó felbontású képeket várunk, lehetőleg jpg formátumban, amelyek jobb sarkában jelenjen meg a neved, településed, iskolád és osztályod is.

Az így elkészített kis imaképeket a kateketikai.forum@gmail.com címre kell küldeni. Minden ima felkerül a Hittan.ro Facebook-oldalára, ahonnan tovább osztható. Egy személy több rajzos vagy fényképes imát is küldhet.

A megosztások célja az, hogy az egyéni imából közösségi ima legyen – minél többeket kapcsoljon be a szép imaláncba. A sok megosztással rendelkező rajzos, fényképes imákból az iskolaév végén kis kiadványt állítunk össze. Az imákat folyamatosan lehet küldeni.

Légy te is láncszem az imaláncban és „szerző” egy szép imádságos könyvben!

Minta a fényképes imakártya készítéséhez:

Forrás és fotó: Hittan.ro



Magyar Kurír