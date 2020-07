Fiatalok segítségével jött létre az első kubai online katolikus rádió

A rádióadás nemrég indult. Online és folyamatosan sugároz műsorokat, melyeket a kubai és a világ más országaiban jelen lévő egyházi közösségek hoznak létre – mondta az Inter Press Service-nek Rubén de la Trinidad, a Páli Szent Vince alapította Misszióstársaság diakónusa, az RCJ létrehozója és egyik igazgatója.

A Katolikus Ifjúsági Háló 2019 februárja óta létezik: egy virtuális közösség, amely jelen van a nagy közösségi hálózatokon, mint a Facebook, a Twitter, a Telegram és a Whatsapp, s élvezi a Kubai Katolikus Püspöki Konferencia támogatását. Célja, hogy a közösségi hálózatokon keresztül képezze és információkkal lássa el a kubai katolikus közösséget, hidakat teremtsen és összekösse egymással a karibi országban vagy külföldön élő tagokat, valamint hogy biztassa a fiatalokat, hogy ténylegesen köteleződjenek el a keresztény élet mellett, az Egyház útmutatásai és társadalmi tanítása szerint.

Kuba (hivatalosan Kubai Köztársaság) karibi szigetország, területéhez Kuba szigetén túl – mely a Nagy-Antillák legnagyobb tagja – hozzátartozik még 1600 kisebb szárazulat is. Az egykori spanyol gyarmat ma a legnépesebb karibi ország, egyben a világ egyik utolsó szocialista berendezkedésű állama. A római katolikus egyházhoz tartozik a 11 millió fős lakosság 55-60%-a tartozik; ez az arány a térségben alacsonyak számít. A havannai érsekség adatai szerint az országban található 650 templomban 340 pap és 600 szerzetes szolgál. Közvetlenül a szocialista hatalomátvétel után az államvezetés számos vallásellenes rendeletet hozott, így például munkanap lett a húsvét és a karácsony; az ország hivatalosan ateista állam lett. A egyházellenes szigort először a Negyedik Kubai Pártkongresszus alkalmával enyhítették, 1991-ben. (Forrás: Wikipédia)

Kuba több nehéz időszakon ment keresztül, ami a médiát is érintette. Ezért is számít újdonságnak a rádióállomás, mert bár Kubában az Egyház is hozzáférhet a tömegkommunikáció eszközeihez, nincs saját televízió-csatornája vagy rádióállomása – emlékeztetett Rubén de la Trinidad.

A helyi katolikus egyház különféle nyomtatott kiadványokat és szórólapokat szokott kiadni, ám ezek elsősorban a plébániákra kerülnek. Az ország tizenegy egyházmegyéje közül néhányban világiak csoportjai hanganyagokat is létrehoznak, melyeket olyan alternatív csatornákon terjesztenek, mint a számítógéphez csatlakoztatható külső meghajtók. Nemrégiben az internet elérhetővé vált szinte minden háztartásban, így lehetőség nyílt az új eszközökkel is folytatni a missziós küldetést.

Fordította: Balláné Sárközi Jáhel

Forrás: Fides hírügynökség

Fotó: La-croix.com; Wikimedia Commons

Magyar Kurír