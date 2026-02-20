Fiatalokkal a jövőért – Ülésezett az Ukrajnai Római Katolikus Egyház Ifjúságpasztorációs Bizottsága

Az ülés szentségimádással kezdődött, melyet Jurij Holotyuk atya vezetett, aki a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegyét képviselte, és a fiatalokkal együtt érkezett.

A bizottság munkája az első napon a különböző részterületek és albizottságok beszámolóinak meghallgatásából állt.

Leonid Jarosinszkij atya, a hivatáspasztorációért felelős albizottság elnöke tájékoztatta a jelenlévőket A remény hordozására hivatva elnevezésű, 12 alkalomból álló online találkozósorozatról, amelyeket különböző országok lelkipásztoraival együtt tartottak; a hivatáspasztorációs felelősök berdicsivi találkozójáról; valamint a hivatások hete alkalmából közzétett anyagokról.

A kiskorúak védelméért felelős Alla Veszelszka beszámolt a Kiskorúak védelmének szabályai című tréningsorozatról, amelyeket a katolikus oktatási intézmények munkatársai számára tartottak Zsitomirban, Vinnicában, Rivnében, Hmelnickijben, Lvivben (Lemberg) és Kijevben, valamint a prevenciós nevelési programokról, amelyekben a zsitomiri líceumok tanulói vettek részt.

A katolikus oktatási intézményekért felelős Irina Nazarenko bemutatta a terület elmúlt évi tevékenységét. Beszámolt arról, hogy létrehoztak egy adatbázist az ukrajnai katolikus oktatási intézményekről. Jelenleg kilenc középiskola, harminc óvoda és napközi működik országszerte, szinte minden intézménynek van lelkipásztora. Az oktatási intézmények pasztorációjának felelősei intézménylátogatásokat is szerveztek, valamint megtartották a pedagógusok zarándoklatát Berdicsiv városában. A Római Katolikus Egyház és az Ukrán Görögkatolikus Egyház oktatási intézményeinek vezetői Lvivben találkoztak. 2026 februárjától a Mária Rádióban műsorok indulnak az oktatási intézmények vezetőinek részvételével.

Az ifjúsági világtalálkozókon való részvételért felelős Mikola Bisztrickij beszámolt arról, hogy miként zajlik a felkészülés az Ukrajnai Római Katolikus Egyház fiataljainak a 2027-es szöuli világtalálkozón való részvételére.

A fiatalokból álló Ifjúsági Tanács is megtartotta ülését, majd beszámoltak az ott meghozott döntésekről.

Fontos előadást tartott a bizottság tagjai számára Risárd Federcsik Isten jelenléte háborús körülmények között címmel.

Az első munkanap szentmisével zárult, amelynek Leon Dubravszkij OFM nyugalmazott kamjanec-pogyilszkiji megyéspüspök volt a főcelebránsa.

Este az Ifjúsági Tanács fiataljai vezetésével kirándulást szerveztek a találkozó résztvevői számára.

A második napon megbeszélték a bizottság által szervezendő események céljait, és kitűzték azok időpontjait. Meghatározták és ismertették a 2026-os nevelési hét témáját (A szív iránytűje), és az idei ukrajnai egyházmegyei ifjúsági nap témáját (Az élet és a szentség forrása).

Az Ukrajnai Római Katolikus Egyház Ifjúságpasztorációs Bizottságának következő találkozóját október 15–16-án tartják.

Forrás: Ukrajnai Római Katolikus Egyház Ifjúságpasztorációs Bizottsága/Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye

Fotó: Ukrajnai Római Katolikus Egyház Ifjúságpasztorációs Bizottsága

Magyar Kurír