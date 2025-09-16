Filermói Boldogasszony, könyörögj érettünk! – Rodoszra zarándokoltak a Magyar Máltai Lovagok

A megalakulása centenáriumának megünneplésére készülő Magyar Máltai Lovagok Szövetsége szeptember 11-én Rodosz szigetén, a helyszínen idézte fel az elődök emlékét, elmélyülve az ott eltöltött két évszázad ma is élő örökségében.

Az egyes napokat indító reggeli imaórák és a napi szentmisék határozták meg a zarándoklat spirituális keretét a rodoszi lovagi múlt helyszíneinek és épített emlékeinek helyes értelmezéséhez.

A zarándoklat során végigjárták Rodosz imponáló erődrendszerrel védett középkori óvárosát a nagy jelentőségű kikötővel, a városon belül a lovagok negyedét a nagymesteri palotával, a Lovagok utcáját az egyes „nyelvek” konventépületeivel, valamint a maga nemében egyedülálló és épségben megmaradt ispotályt a 15. századból, ahol akkoriban élenjáró szinten látták el a betegeket.

A rendi spiritualitás szempontjából a zarándoklat csúcspontja Filerimos hegyének felkeresése és az ott álló kolostorban végzett áhítat volt, a Máltai Lovagrend patrónájának, a Filermói Madonna ikonja eredetének helyszínén.

A lovagrend Rodosz szigetén kialakult szuverenitásának a megőrzéséhez kiépített védő erődrendszer megértését két, hadi szempontból jelentős létesítmény, Lindos és Kritinia impozáns fellegvárának felkeresése segítette.

A zarándoklat spirituális vezetője Tóth Tamás tiszteletbeli konventuális káplán volt, aki – egy személyben történészként is – avatott interpretátora volt a felkeresett helyszínek korabeli jelentőségének, illetve üzenetüknek a mai kor és a jövő számára.

A szigetet körülvevő lovagi erődítmények, a hadiflotta kikötői arról tanúskodnak, hogy az – eredeti nevén – Szent János Lovagrend fegyverrel védte az európai kereszténységet, és a Szentföld közelében maradva utolsó lovagrendként őrizte a reményt Jeruzsálem és a Szentföld visszafoglalására. A ma is lenyűgöző méretű ispotály ugyanakkor arról is tanúskodik, hogy a fegyveres harcok mellett a betegek és a rászorulók segítését is kiemelkedő áldozatkészséggel végezték. Az épített örökség üzenete tehát nem más, mint a Máltai Lovagrend ma is érvényes küldetése: „tuitio fidei et obsequium pauperum”, azaz „a hit védelme és a rászorulók szolgálata”.

A negyvenfős zarándoklaton részt vett Szabadhegÿ Kristóf, a Magyar Máltai Lovagok Szövetségének elnöke; Heinz Anton Hafner, a Szuverén Máltai Lovagrend magyarországi nagykövete és Szabadhegÿ Péter, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke is.

Forrás és fotó: Magyar Máltai Lovagok Szövetsége

Magyar Kurír