Legyünk hálásak! – Fodor Réka missziós orvos tartott előadást Győrben afrikai élményeiről

Fodor Réka tizenkét éves volt, amikor olvasmányai hatására megszületett benne a vágy, hogy missziós orvos legyen. 2015-ben jelentkezett első missziós útjára Ugandába; ekkor már hosszú évek óta dolgozott háziorvosként Budapesten. Kétgyermekes édesanyaként, férje támogatásával vállalta az utat.

A győri előadásban kiemelte, ugandai útját követően ismerte fel, hogy Magyarországon nem tudjuk eléggé értékelni a helyzetünket, nem vagyunk képesek igazán hálásak lenni az életünkért, ezzel szemben a mélyszegénységben élő afrikai emberek sokkal kiegyensúlyozottabbak, minden apró gesztusnak tudnak örülni.

A doktornő járt azóta Nigériában és Kongóban is. Ezekben az országokban nincs társadalombiztosítás, nincs állami, ingyenes egészségügyi ellátás. „Panaszkodunk, ha másfél órát kell várni a rendelőben, ott akár három nap is szükséges, hogy valaki bejusson egy vizsgálatra” – mondta. Megosztotta a hallgatósággal a végstádiumban lévő, veseelégtelenségben szenvedő Tobias történetét is, akinek gyógyulására az orvostudomány mai állása szerint nem találtak magyarázatot.

A dél-nigériai hitéletbe is bepillantást nyerhettek az érdeklődők: kiderült, egy vasárnapi szentmisén általában ötezren vesznek részt, az sem meglepő, hogy egy alkalommal hatszázötvenen vagy akár ezerkétszázan részesülnek egyszerre a bérmálás szentségében; ott, abban az országban, ahol bármelyik nap vértanúvá lehet valaki a hitéért.

A győri előadás után adakozásra is lehetőség nyílt az afrikai orvosmisszió javára. Az összegyűlt összegnek köszönhetően március 20-án ismét útnak indulhatnak Nigériába, hogy segítsék a rászorulókat.

Fodor Réka 2016-ban hozta létre az Afréka Nemzetközi Humanitárius Alapítványt, amelynek célja, hogy elmaradottabb országokba, térségekbe és katasztrófa sújtotta területekre egészségügyi missziókat szervezzen, támogasson és egészségügyi ismeretterjesztést végezzen. A szolgálatról ITT tájékozódhatnak.

A győri előadás teljes terjedelmében meghallgatható ITT.

Forrás: Győri Egyházmegye

Szöveg: Vaday Tamás/Szent Imre Plébánia, Győr

Fotó: Benedek Zsolt, Vaday Tamás

Magyar Kurír