Fodor Réka tartott élménybeszámolót afrikai missziójáról a pécsi ferences templomban

Fodor Réka és férje, Greguss Sándor író A remény missziója címmel tartottak előadást. A házaspár elmesélte, hogyan találtak rá a krisztusi útra, hogyan erősödött meg a hitük és miként látják most a segítségnyújtást. A misszionárius orvos beszélt azokról a megrendítő történetekről is, amelyek minden résztvevőt megérintettek, ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy a Nigériában élő emberek mélyen vallásosak, sok pap van egy-egy közösségnél, és hogyan pótolják a fizikai hiányosságokat az imával. „Amikor Afrikában valaki beteg, akkor azonnal imádkoznak érte, nemcsak az atyák, nemcsak az egész közösség, hanem mindenki, a miséken és máshol. Azt gondolná az ember, hogy ott nincsenek olyan steril körülmények, mint itt, és ez igaz, a kórházi fertőzéses statisztikák mégsem rosszabbak a hazai viszonylatnál. Tehát amit nem sikerül fizikai síkon olyan nagyon jól megoldani, azt bőven kipótolják hitben” – mondta Fodor Réka az előadáson, amelyen több kórházlelkészségi önkéntes is részt vett.

A Pécsi Egyházmegye kórházlelkészségén tevékenykedő önkéntesek a beszámolót követően ismét megkapták az évenként megújított megbízólevelüket, így a betegek világnapját megelőző vasárnapon megerősödhettek a küldetésükben, melyre meghívást kaptak. „Fontos, hogy misszióra hív minket Jézus, ezért küldetésünk van minden ember számára, különösen a gyengélkedők, a betegek számára” – mondta Nyúl Viktor pasztorális helynök az esti szentmisén.



Kvanduk Frigyes, a Pécsi Egyházmegye általános helynöke az evangéliumhoz (Mt 5,13–16) kapcsolódó homíliájában a kórházlelkészségi önkéntesekhez is szólt. „Megdöbbentő, amikor az evangéliumi szakaszban Jézus azt mondja: »Ti vagytok a föld sója. […] Ti vagytok a világ világossága.« De akkor nem tudunk a föld sója, a világ világosság lenni, ha érezzük naponta, hogy milyen kevés lehetőségünk van, milyen kicsi a mi mozgásterünk. Mégis, Jézus teljes szívvel mondja az előbbi mondatokat. De hogyan történhet mindez? Úgy, hogy Jézus velünk van, azonosítja magát azzal a sok képtelenséggel is, ami kíséri az embereket. Amikor egy betegágynál olyan helyzettel találkozunk, amit nem lehet technikai eszközökkel megoldani, akkor is igaz ez. Ha úgy tudunk megállni egy betegágynál, vagy akár egy másik nehéz helyzetben, hogy nekünk Jézus ezt mondta: »Ti vagytok a föld sója. […] Ti vagytok a világ világossága.«”

A szentmisén került sor a megbízólevelek megújítására és azoknak a feszületeknek a megáldására, melyeket a kórházlelkészségi önkéntesek magukkal visznek a beteglátogatáskor. Végül balázsáldásban részesültek a jelenlévők.

Forrás: Pécsi Egyházmegye

Fotó: Merényi Zita; Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír