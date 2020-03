Fogvatartottak írják idén a pápa nagypénteki keresztútjának elmélkedéseit

„A börtönt választottam, hogy időnként a legutolsók mutassák nekünk az utat” – fogalmaz a pápa.

Az elmélkedések úgynevezett kórusművek, amelyek a börtön világának számos szereplőjét megszólaltatják: az áldozatot, a fogvatartottat, a börtönőrt, az önkéntest, az elítélt családját, a bírót, a pedagógust, az Egyház tagját, az ártatlant, akit adott esetben igazságtalanul vádolnak meg. A pápa úgy fogalmaz, meghatották az elmélkedések szövegei; belép a történetbe, a hibát elkövetett, elítélt testvérévé válik és annak testvérévé, aki mellé áll a felfelé vezető úton.

Ferenc pápa rámutat levelében, hogy azért a padovai újság oldalán jelentette be a hírt, hogy ez is egy simogatás legyen a szenvedés, a járvány e napjaiban. Annak a reményének ad hangot, hogy ez a gyengédség Padovából elér a többi városba is. Olaszország szenved és megtapasztalja a halált a koronavírus miatt. Ezért a pápa kifejezi lelki közelségét az egész lakossághoz és imádkozik a keresztény remény lelkületében.

Padova az Önkéntesség európai fővárosa 2020-ban, ezért a pápa a jó szándékra buzdít, amit az erős felelősségérzet vezérel és az együttműködés szándéka az illetékes hatóságokkal. Ezáltal a jó szándék értékké válik, amelyre a világnak nagy szüksége van. A Szentatya ezen túl felhívja a figyelmet levelében, hogy ne selejtezzük le a legvédtelenebb embereket, mert senkitől nem vonhatjuk meg a szeretetteljes figyelmet és a jóság gesztusait. A másik ember fontos – függetlenül attól, hogy milyen élethelyzetben van. Nem véletlen, hogy Padova az „Egyesítsük ismét közösen Olaszországot” mottót választotta az Önkéntesség európai fővárosa évére.

Levele végén Ferenc pápa köszönetet mond mindenkinek, aki ezekben a napokban elkötelezetten küzd a járvány ellen, mindenekelőtt az orvosoknak és az egészségügyi dolgozóknak. Áldását küldi azokra, akik ebben az időszakban elvesztettek egy szeretett hozzátartozót, továbbá az idősekre, a betegekre, a fogvatartottakra és azokra is, akiket az akadályoztatás miatt nem tudnak vigasztalni személyes látogatással.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír