Fogyatékkal élők sportolását tette lehetővé a Máltai Szeretetszolgálat „Kerekítsd fel!” programja

A kondipark létesítésének ötlete már a koronavírus-járvány idején felmerült, ám akkor előbb zeneeszközökre pályázott a Magyar Máltai Szeretetszolgálat pátyi intézménye (így jöhetett létre a PMZ zenekar). Ezután következhetett a mozgási és sportolási lehetőségek fejlesztése.

„Amikor a bentlakásos intézményeket lezárták, nagyon beszűkült a lakók mozgástere és közösségi élete, de most sem mindegy, hogy valaki az internet előtt ül délutánonként, vagy sportol. A kondipark lehetőséget ad arra, hogy az itt lakók és az itt dolgozó megváltozott munkaképességű emberek hasznosan tudják eltölteni a szabadidejüket” – mondta Gyárfás Erzsébet intézményvezető.

A „Kerekítsd fel!” programot azért indította a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, hogy a hazai online vásárlóknak a lehető legkönnyebb megoldást nyújthassa arra, hogy ha csupán néhány forinttal is, de hozzájárulhassanak konkrét jótékonysági programok megvalósításához. A megoldás egyszerű, és csupán néhány kattintással igényel többet, mint a normál online vásárlás: a szervezet partnereinél történő online vásárlás végeztével, a megrendelés véglegesítése előtt lehetőség nyílik a vásárlás végösszegének felkerekítésére. A kerekítés által létrejött adományokat a partnerek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat számára továbbítják, amely megvalósítja az előre meghatározott projektet. A további kezdeményezésekről bővebb információk ITT találhatók.

A MarketWorld webáruház „Fejlesztő sportpark a szabadban” elnevezésű projektje keretében és a „Kerekítsd fel!” program révén a vásárlók 2022. március 1. és 2023. január 15. között élhettek a lehetőséggel, hogy vásárlásaik végösszegének felkerekítésével hozzájáruljanak a kültéri sporteszközök telepítéséhez a pátyi intézmény fogyatékkal élő ellátottjai javára. Így gyűlt össze 1 milló 992 ezer 761 forint, amit a MarketWorld továbbított a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak, így augusztusban el is készülhetett a hat eszközből álló kondipark.

Barna Balázs, a MarketWorld marketingmenedzsere elmondta: „Mindig is fontosnak tartottuk a társadalmi felelősségvállalást, és büszkék vagyunk arra, hogy ügyfeleink is velünk tartanak ezen az úton. Vásárlóink átlagosan 340 forinttal kerekítették fel vásárlásaik végösszegét, és közel 6000 vásárló adományozott megrendelése leadása során. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat kiemelkedő munkát végez a rászorulók támogatásában, így számunkra nem volt kérdés, hogy a programban részt vegyünk. Örömünkre szolgált, hogy hozzájárulhattunk a pátyi intézmény fogyatékkal élő ellátottjai életminőségének javításához.”

A kondiparknak közösségépítő és egészségmegőrző szerepe is van. Vannak olyan lakók, akik mozgásszervi problémákkal küzdenek, ízületi betegségekben szenvednek, melyek kezelésében a rendszeres mozgás kulcsfontosságú, ugyanakkor a mozgással bizonyos további betegségek kialakulása is megelőzhető. Mindenki az adottságainak és képességeinek leginkább megfelelő eszközzel edzhet. Ezáltal fejlődik a mozgáskoordinációjuk, javul az általános közérzetük, a magabiztosságuk, és nem utolsósorban a szabadidejüket is hasznosan töltik el. Mindezt biztonságos és támogató környezetben.

A webáruházban most is egy MMSZ-projekt javára, a monori tanoda kerti filagóriájának kialakítására gyűjtenek a „Kerekítsd fel!” keretében.

Forrás: Magyar Máltai Szeretetszolgálat



Fotó: Kovács Bence



Magyar Kurír