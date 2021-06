„Fogyatékkal élőkkel együtt a közösségben” – Papi továbbképzést tartottak Csíksomlyón

Az egész napos program célja az volt, hogy a résztvevők számára otthonosabbá váljon a fogyatékkal élőkkel való munka, sikerüljön leküzdeniük az előítéleteket, aggodalmakat.

Sorra kerültek a fogyatékossággal kapcsolatos alapfogalmak; beszélgettek tévutakról, félelmekről, gyakrabban előforduló diagnózisokról. A speciális kommunikáció kérdéseit is megbeszélték, hiszen ma már szinte minden közösségben van autizmussal élő, hallás- vagy látássérült, esetleg demenciás hívő. Az ők esetükben az átlagos, megszokott módszerek nem mindig vezetnek sikerre, szükség van sajátos módszerek alkalmazására is.

Külön modulban beszélgettek arról, ahogyan a sajátos igényű embertársainkat is be lehet vonni aktívan a plébániai közösség életébe, illetve szó volt a közösségi élet érzelmi és lelki akadálymentesítéséről. Érintettek olyan módszereket és lehetőségeket, amelyek a közösség befogadási kedvét, toleranciaszintjét növelik, illetve a Romániában érvényes törvényeket és a törvények adta lehetőségeket is megismerték a résztvevők.

A képzés negyedik moduljában gyakorlati mintákat vettek sorra, amelyek segíthetnek a fogyatékkal élőkkel szervezett programoknál, a Szentírás megismerésénél, az elsőáldozásra való felkészülésnél. Utolsó modulként a résztvevők kérdéseire kerestek válaszokat, megoldási lehetőségeket.

A továbbképzésről ötleteket, gyakorlati módszereket megismerve tértek haza a lelkipásztorok, érzékenyebben a fogyatékkal élőkkel való munkára, és azzal az ígérettel, hogy a közösségeikben ezután több figyelmet fognak kapni a sajátos igényű emberek.

Felvetődött az ötlet, hogy a kispapok képzésében is fontos lenne a fogyatékkal élőkkel való munkáról beszélni, gyakorlatias ötletekkel bővíteni tudásukat.

Az éves tematikáról ITT olvashatnak részletesebben.

Forrás: Romkat.ro



Fotó: Demeter Zsuzsa

Magyar Kurír