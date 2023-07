Fogyatékosotthonból olimpiai dobogóra jutott az ivánci Gondviselés Háza egyik lakója

Györkös Annabella egy gércei családba született (Vas megye), kisgyermekkora nehéz körülmények között telt, és jelentős fejlődésbeli lemaradással is küzdött. Az értelmi sérült kislány két és fél éves korában nevelőszülőkhöz került. Sokáig nem kapott a képességeinek megfelelő oktatást, fejlesztést. Huszonegy évesen lett a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ivánci fogyatékosotthonának lakója, ahol kiderült: figyelmes támogatással a vártnál jóval magasabb szintű tevékenységre képes. A máltai intézményben például alig másfél év alatt megtanult ipari géppel varrni; díszpárnákat, takarókat, zsákokat készít. És nem mellesleg: válogatott kosaras lett belőle. Méghozzá speciális olimpiai bronzérmes kosaras!

Az ivánci Gondviselés Háza Fogyatékosok és Idősek Otthona a Máltai Szeretetszolgálat s egyúttal az ország egyik legnagyobb fogyatékosotthona. Noha csaknem ötszáz emberről gondoskodnak, a munkatársak törekednek arra, hogy a lakók mindennapjait az egyéni képességeikhez és szükségleteikhez igazítsák. Ezt szolgálja például a rehabilitációs foglalkoztatás, amely során a lakók többféle munkát kitanulhatnak, illetve a változatos sportolási lehetőség is. Az intézményben működő Mocorgó Sportegyesület legsikeresebb szakága a kosárlabda: az ivánci kosarasok az értelmi fogyatékos sportolók – speciális vagy egyesített, tehát épekkel közösen folytatott – versenyeinek rendszeres résztvevői, többen közülük speciális olimpikonok.

​A Máltai Szeretetszolgálat 2021 júliusában vette át fenntartóként az ivánci otthont, s Györkös Annabella volt az első lakó, akit már a Gondviselés Házába vettek fel. A lány rögtön csatlakozott a kosárcsapathoz, pedig korábban sosem sportolt. Ehhez képest már az év őszén felfigyelt rá a magyar női egyesített válogatott kapitánya, aki meg is hívta őt a berlini speciális olimpiára készülő keretbe. Innentől nem volt megállás. 2023 nyarán Györkös Annabella hetvenhat sportolótársával együtt a Sándor-palotában tett esküt, majd – életében először külföldre – Berlinbe indult a XVI. Speciális Olimpiai Nyári Világjátékokra.

Fotó: Magyar Speciális Olimpia Szövetség

A Speciális Olimpiai Világjátékok szervezete a világ legnagyobb sportintézménye az értelmi, illetve testi fogyatékossággal élő gyermekek és felnőttek számára, amely 172 országban 5 millió résztvevő számára biztosít egész éves edzéseket és foglalkozásokat. Évente több mint 100 ezer eseményt rendeznek szerte a világon, a helyi versenyek mellett országos és regionális eseményeket is. A Nemzetközi Paralimpiai Bizottsághoz hasonlóan a Speciális Olimpiai Világjátékok szervezetét is elismeri a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (a Paralimpiai Játékokkal ellentétben azonban a Speciális Olimpiai Világjátékokat nem ugyanabban az évben és nem is az olimpiai játékokkal együtt tartják.)