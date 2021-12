Földrengésben megrongálódott horvátországi iskolát újít fel a Máltai Szeretetszolgálat

Az iskolafelújítás január közepén folytatódik majd, és a tervek szerint nyárra teljesen megújulhat a Sziszekhez tartozó kisközség oktatási intézménye, mely az ott élő emberek számára nemcsak iskola, de közösségi helyszín is.

Magyar ácsok és építőipari munkások dolgoztak az elmúlt hetekben a horvátországi Topolovac általános iskolájának felújításán a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szervezésében. „Az épület most már olyan szilárdságú, hogy egy újabb földmozgást is kibírna” – mondta az eddig elért eredményekről Szabján Imre, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat vészhelyzetkezelési munkacsoportjának vezetője. Hozzátette, a munkások most nemcsak a karácsonyi ünnep miatt vonultak le az építkezésről, hanem azért is, hogy kiderüljön, megfelelően működik-e az a technológia, amellyel az iskolaépületet megerősítették.

Az iskola a gyerekek rajzán (ez megmenekült a földrengésben)

A Sziszek városához tartozó iskola 2020 decemberében és 2021 első hónapjaiban sérült meg, amikor közel százötven éve nem tapasztalt erősségű földrengés rázta meg Horvátország középső részét. A rengések több településen is súlyos károkat okoztak családi házakban és közintézményekben, köztük iskolákban is. Mivel a földmozgások erőssége csökkent, de a rezgések nem szűntek meg, azóta is veszélyt jelentenek.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat vészhelyzetkezelési munkacsoportja Koósz Attila tiszteletbeli horvát konzul közbenjárásával még januárban kezdte meg a rengések központjában található településeken, Sziszeken, Petrinjában, Majurban, Hrvatska Kostajnicában a károsodott helyszínek bejárását, a rengések következményeinek felmérését szakképzett önkéntesek bevonásával. A 30 ezer fős Sziszek lakosságának mintegy 20 százalékát érintette a katasztrófa, több mint ötszázan igényeltek segítséget, miután otthonuk lakhatatlanná vált. A károk felméréséhez és a helyreállítások előkészítéséhez statikus és építész, a romeltakarításhoz nem szakképzett jelentkezők, illetve az újjáépítésekhez építőipari szakemberek önkéntes felajánlásait koordinálta a magyar máltai szervezet. A Máltai Szeretetszolgálat emellett vállalta azt is, hogy segít a Sziszekhez tartozó 897 fős kistelepülésen, Topolovacon az általános iskola épületének helyreállításában is, ezzel támogatva az ott élő családokat. Az intézmény a község fontos, közösséget megtartó helyszíne, ahova 45 gyermek jár, akiknek közel fele tanulási nehézségekkel küzd.

A topolovaci iskola súlyosan megrongálódott a földrengések nyomán: az épület egy része összedőlt, máshol jelentősen megrogyott, a megmaradt tantermeket beborította a törmelék.

Az épület teljes körű felújításának 83 millió forintosra becsült költségének egy részét a Magyar Máltai Szeretetszolgálat saját gyűjtéséből fedezi (adományozni ezen az oldalon keresztül lehetséges), a fennmaradó részt támogatásként a Külügyminisztérium adja a projekthez. A kivitelező a Duna Reklám Kft. lett, amely korábban pro bono segített a kiviteli és a statikai tervek elkészítésében. „A nyár óta tartó előkészítés és engedélyezési eljárás után decemberben lehetett elkezdeni a tényleges felújítást” – mondta Szabján Imre, hozzátéve, a munkát több előre nem látott nehézség is hátráltatta. Például tavaly óta több kisebb rengés rázta meg Horvátországot, ami tovább rontotta az iskola állapotát.

Azóta viszont már megerősítették az épület szerkezetét, a tetőfelújítást is sikerült befejezni és a homlokzat repedéseit is befedték. A jövő év elején kívülről kap újabb megerősítést az épület. Tavasz végére, nyár elejére pedig a tervek szerint már belülről is megújulhat az iskola, amihez önkéntesek segítségére is számít a szeretetszolgálat.

