Folyamatosan érkeznek a háború elől menekülő emberek a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye plébániáira

A püspök szükség esetén a Nyíregyháza-Borbányán található, húsz kétágyas szobával rendelkező egyházmegyei lelkigyakorlatos házat is felajánlja menekültek befogadására; ebben az estben a meghirdetett lelkigyakorlatok elmaradnak.

A főpásztor felhívására több plébániáról is érkezett a hír, hogy családokat fogadtak be. A legtöbb esetben a menekült családok csak egy-két éjszakát vesznek igénybe a felajánlott szálláshelyeken, ezután továbbutaznak rokonokhoz, ismerősökhöz, így további családokat is tudnak fogadni ezeken a helyeken.

Nyírbátorban, a Kelemen Didák lelkigyakorlatos házban jelenleg három család tartózkodik; Jánkmajtisra, az egyházközségi zarándokházba szintén érkeztek családok; Nyíregyházára, a főplébánia régi épületében található üres lakásba ma érkezik egy 11 fős család; Nyíregyháza-Borbányán, a Szent László-plébánia egy családot fogadott be; a szatmárcsekei plébániához tartozó Kölcsén található üres plébánián jelenleg 7 fő tartózkodik; Mátészalkán, a Szent József karitász közösségi házban 10 főt fogadtak: 3 édesanyát és 7 gyermeket; Beregsurányban 150 állami gondozott gyermeket helyeztek el a helyi művelődési központban.

Készültségben van többek között Debrecenben a Szent István-plébánia; Ófehértón a karitászcsoport, itt a Szent Erzsébet-házat teszik alkalmassá 30 fő befogadására. Dombrádon a helyi karitászcsoport a katasztrófavédelem szervezetével együttműködve mintegy 100 főnek tud éjszakai szállást biztosítani a település művelődési házában. Nagykállóban és Pusztadoboson szintén felkészültek menekültek elszállásolására. Pócspetriben a helyi karitászcsoport közösségi házában és a régi plébánia épületébe is várják a családokat. Beregsurányban a régi plébániaépület előreláthatóan hétvégére fogadóképes lesz.

Kérik a további szállásokat felajánló egyházközségeket, közösségeket, hogy lehetőségeiket osszák meg a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye karitászszervezetének központjával annak érdekében, hogy minél hamarabb el tudják helyezni a szállást igénylő családokat.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

