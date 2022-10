Folytatódik a családtrénerképzés a Kaposvári Egyházmegyében

A Kaposvári Egyházmegyében ez már a harmadik évfolyam, akik arra vállalkoztak, hogy a kétéves képzés során megerősítik házasságukat, dolgoznak a családi életük javításán, és az így szerzett tapasztalataikat plébániájukkal együttműködve igyekeznek majd továbbadni.

A Családakadémia a magyar Schönstatt Családmozgalom keretében jött létre 1996-ban. Az alapító házaspárok felismerték, hogy a jól működő házasság nem szerencse dolga, hanem nap mint nap tenni kell érte, és ennek módja tanulható, tanítható. Célja olyan szakemberek képzése, akik tovább tudják adni mindazt, amire a házaspároknak szükségük van az egymás iránt érzett szeretetük és hűségük megőrzéséhez. A képzésben részt vevő házaspárok a két év során körülbelül tíz hétvégén és két nyári héten előadásokon vesznek részt, majd párokban és csoportokban dolgozzák fel a hallottakat. Az összegyűlt családok közös tapasztalata, hogy az egyetlen biblia, amit a mai ember olvas, az a keresztények élete. Fontosnak tartják, hogy kilépve a hétköznapokba törekedjenek magukat is folyamatosan nevelni-növelni, a tömegtársadalomban is helytálló, erős, egészséges családot létrehozni, ahol szilárd jellemű, szabad, teherbíró és áldozatkész gyermekek nőhetnek fel. Céljuk, hogy családjaik – mint az egyház és a társadalom alapsejtjei – megújulásán keresztül bennük és általuk megújuljon az egész egyház is.

A képzésnek a kaposszentbenedeki Porta Pacis Lelkigyakorlatos Ház ad otthont, ahol szép és kényelmes környezetben készülhetnek a párok küldetésükre. A gyermekekre a házaspáros programok alatt lelkes fiatalok vigyáznak. Az első hétvége lélekemelő és egyben gyakorlatias előadásait a budaörsi Varga Károly és Erika, a családakadémiai képzés egyik alapító házaspárja tartotta, akik igazán hitelesen közvetítik a mozgalom szellemiségét. A nyitó szentmisét Pisztora Ferenc családreferens atya mutatta be, aki lelkipásztori tevékenységével végig fogja kísérni a házaspárokat a családtrénerképzésben. Az évfolyam létrehozói és kísérői Radnai István és Márti családreferensek, a házigazdák pedig az előző egyházmegyei családakadémiai évfolyam résztvevői, Rangits Gábor és Adrienn.

Forrás és fotó: Kaposvári Egyházmegye



