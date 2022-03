Folytatódik a gyűjtés az egri katolikus egyetemen – jótékonysági koncert is lesz a menekültek javára

Az akció következő szakaszában a kárpátaljai étkeztetéshez szükséges alapanyagokat gyűjtenek, valamint jótékonysági hangversennyel és vendéghallgatók befogadásával, támogatásával is segítenek azokon, akiknek el kellett hagyniuk otthonukat az ukrajnai, kárpátaljai területeken.

Március 16-ig a ruhaneműkön és szükséges tárgyi eszközökön túl több mint 250 kilogramm készétel; mintegy 40 kilogramm májkrém, bébiétel, lekvár és más konzerv; 150 tasak levespor; több tíz liternyi olaj és tartós tej; 150 kilogramm keksz és csokoládé; 150 liter ásványvíz és üdítő; 120 liter folyékony szappan; 110 darab fogkefe és 200 darab fogkrém; megközelítőleg 500 guriga WC-papír és mintegy 500 csomag törlőkendő érkezett. Az adományokat elszállították az Egri Főegyházmegyei Karitász irodájába.

„Az eddigi szervezői és koordinációs munkáért köszönet illeti az egyetemi hallgatói önkormányzat (EHÖK) önkénteseit, valamint a szociálpedagógiai tanszék és a Családbarát Programiroda munkatársait. Köszönet minden egyetemi kollégának és hallgatónak, továbbá valamennyi adományozónak, aki csatlakozott az EKKE jótékony célú kezdeményezéséhez. Köszönetet mondunk a főegyházmegyei karitászirodának és a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak a szakmai partnerségért” – áll az intézmény közleményében.

Az eddigi akció során felállított gyűjtőpontok továbbra is működnek, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem épületeiben és a gyakorlóiskolában is várják az adományokat, egészen április 18-ig, húsvéthétfőig. Az egyetem segítő akciójában a továbbiakban a Kárpátalja területére érkező, háború elől menekülő embertársaink étkeztetéséhez szükséges főzési alapanyagokat gyűjtenek, a szállítmányt a Katolikus Karitász juttatja el a határon túli területre.

Kérik az adományozókat, hogy az alábbi tartalommal állítsanak össze csomagokat: cukor, liszt, olaj, száraztészta; esetleg más, tartósan elálló, jól szállítható alapanyag.

Kérik, hogy ruhaneműt, tisztálkodási és higiéniai szereket már ne adományozzanak a gyűjtés ezen szakaszában, mert ehhez tároló és szállító kapacitás nem áll rendelkezésre.

*

Az Ukrajna területéről menekülő hallgatóknak több szakon is lehetőségük van bekapcsolódni az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen zajló jelenléti oktatásba vendéghallgatóként. Az Ungvári Nemzeti Egyetem két, résztanulmányokra érkezett hallgatóját Erasmus-ösztöndíjjal is támogatják. Fogadták a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola több diákját is, ők a Leányka úti kollégiumban kaptak szállást, és a félév végéig ösztöndíjban részesülnek a Makovecz Program keretében.

Az egyetem önkéntesek jelentkezését várja, olyan hallgatókat, akik angolul vagy valamilyen szláv nyelven beszélnek. A feladatuk a kapcsolattartás biztosítása lesz a kollégiumban elszállásolt menekültek és a különféle hatóságok, intézmények között.

*

Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és a fenntartó Egri Főegyházmegye március 28-án, hétfőn 18.30-kor szentmisével egybekötött jótékonysági hangversenyt rendez az egri bazilikában. Az eseményen az EKKE Zenei Intézetének művésztanárai és tehetséges hallgatói, az egyetem és a gyakorlóiskola kórusa, valamint az Egri Érseki Fiúkórus is fellép. A háborús helyzet által sújtottak, a menekülők támogatását segítő, nívós rendezvényre valamennyi adakozó szívű érdeklődőt szeretettel várnak. Az adományozásra a helyszínen biztosítanak lehetőséget.

Forrás: Egri Főegyházmegye

Fotó: EKKE

Magyar Kurír