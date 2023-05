Folytatódik a Karitász „Öngondoskodó háztartásokért” programja – Palántákat adományozott a MATE

Megnyitóbeszédében Gyuricza Csaba, a MATE rektora a palántaadományozási program céljairól beszélt. „Reméljük, hogy a rászorulók saját maguk által megtermelt zöldséggel tudják maguknak biztosítani az egészséges táplálkozáshoz szükséges alapanyagokat, amivel anyagi terheik is csökkennek. Hogy még több családnak tudjunk segíteni, az adományozott palánták számát idén megháromszoroztuk, így az elkövetkező napokban 3840 paradicsom-, 2800 paprika-, 1200 sütőtök-, 1760 cukkini-, 1200 patiszon- és 4200 uborkapalánta kerül a magyar családokhoz.”

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő az átadás alkalmával rámutatott annak jelentőségére, hogy az érintett családok nemcsak valamilyen tárgyi adományt kapnak, hanem ezzel együtt valódi lehetőséget is arra, hogy maguk termeszthessék meg annak az ételnek egy részét, ami a családi asztalra kerül. Emellett ráadásul gyakorlatot is szereznek a kertészkedésben, így később akár önállóan is belevághatnak a zöldségek nevelésébe.

Écsy Gábor, a Katolikus Karitász országos igazgatója beszédében elmondta, a szervezet számára kiemelten fontos az „Öngondoskodó háztartások” kezdeményezés, amelynek a „Zöldellő kertek” program is része. A Karitász évről évre arra törekszik, hogy minél több olyan családot támogassanak, akik vállalják, hogy megművelik a rendelkezésükre álló földterületet, és gondozzák a kertjükbe elültetett magokat.

„Szeretnénk megéreztetni annak az örömét, hogy milyen jó dolog az, amit mi magunk termelünk, amiért dolgozhatunk és amelynek utána tudjuk élvezni a gyümölcsét. Kiválóan csatlakozik ehhez a palántaadományozás is. Idén tizenhárom egyházmegyében és a »Felzárkózó települések« programban részt vevő településeken összesen mintegy 750 család otthonába juttatunk el a MATE palántáiból; egy családnak körülbelül húsz palánta jut majd. A családok kapnak majd vetési segédletet, valamint a Karitász önkéntesei támogatják őket a zöldségek szakszerű termesztésében.”

A Karitász munkatársai és önkéntesei a beszédek után átvették és gépjárművekbe pakolták a 15 ezer palántát – a szállítmányok egy része már aznap elindult az ország különböző pontjaira. Écsy Gábor az esemény végén azok munkáját is megköszönte ajándékcsomagokkal, akik a palánták nevelésével és gondozásával foglalkoztak.

Forrás és fotó: MATE; Katolikus Karitász

Magyar Kurír