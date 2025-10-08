Folytatódnak az állományvédelmi munkálatok a pannonhalmi főkönyvtárban

Hajdu Zsófia, a rovarmentesítést végző cég ügyvezetője és munkatársai összesen háromezer ládába pakolták be a nyár folyamán a teremkönyvtár mintegy százezer kötetét. A tornyokba rakott ládákat hatalmas fóliazsákokba csomagolták, amelyekben anoxiás környezetben heteken át pusztultak az enyven és keményítőn élősködő kártevők.

Hasonló volumenű állományvédelmi munka eddig egyszer történt Magyarországon: 1998-ban a debreceni református kollégium nagykönyvtárát pakolták le – 160 ezer kötetet a dupla díszteremben. Ott nem rovarfertőzésről volt szó, hanem a penész ellen kellett küzdeni.

Pannonhalmán sajnos most egyszerre mindkettő nehezíti a mentési munkálatokat. Ezért is kerültek elő ismét a maszkok, hiszen egy gramm porban akár kétmillió baktérium és spóra is található, amelyek az egyes könyvek mozgatásánál felkavarodnak és belélegezve komoly egészségkárosodást okozhatnak.

Augusztusban, miután az összes kötetet becsomagolták, egy újabb szakembergárda nekiállt a polcok fertőtlenítésének. Biocid anyaggal lekenték az összes fafelületet, takarófóliával fedték el; majd ki kellett várni a szellőzési, párolgási időt. Ezután érkeztek az écsi asztalosok, hogy alátámasztásokkal megerősítsék a kétszáz éves polcokat.

Szeptember elején folytatódott a munka. Visszatért a restaurátorcsapat, hogy kicsomagolják és visszahelyezzék a könyveket. Mivel a szerzetesi gyűjteményben, Pannonhalmán az egy centi széles és pár centi magas, tenyérben elférő könyvecskéktől a tízcenti széles és negyven centi magas óriásokig terjed a méretskála, a visszapakolás legalább akkora kihívás, mint a lepakolás volt.

Kötetenként megtisztítják, HEPA-szűrős könyvtári porszívókkal portalanítják és átvizsgálják az állományt. A szakértők pontosan felmérik a keletkezett károkat, számba veszik, melyik kötet szorul restaurálásra, mennyit károsítottak a kenyérbogarak, esetleg van-e penészfertőzött példány. Az adatok birtokában lehet hosszabb távú tervet kialakítani a restaurálásra, illetve a további állományvédelmi munkálatokra. A megtisztított, átnézett köteteket helyezik vissza aztán a polcokra.

S hogy hogyan kerül vissza pontosan ugyanoda és egyenként a százezer kötet? Természetesen eddig is volt a könyvtárnak az úgynevezett müncheni jelzetek alapján katalogizált rendje. A restaurátorok ugyanezt a rendet fogják tartani a visszapakoláskor. A leszedés során adminisztrálták, feliratozták a ládákba elhelyezett könyvcsomagokat, és ugyanígy helyezik is vissza azokat. Alapelv, hogy mindig betartják azt a rendet, ahogyan találták a gyűjteményt – megelőzve, amit az egyik könyvtáros mondott: ha nem ugyanoda kerül vissza a kötet, ahonnan levették, az olyan, mintha elveszett volna.

