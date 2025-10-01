Folytatódnak a váci Mentálhigiénés Műhely csoportjai – Két programra még lehet jelentkezni

2025 őszén még két programhoz lehet csatlakozni, a többi csoport folytatólagosan működik.

A csoportok személyes jelenléttel vagy online formában valósulnak meg és egy kivételtől eltekintve ingyenesen vehetők igénybe 2025-ben is az Apor Vilmos Katolikus Főiskolával közös programnak köszönhetően.

Ezekhez a csoportokhoz lehet még csatlakozni ősszel:

Baba-mama csoportvezető képzés

A képzés segítséget ad ahhoz, hogy a közösséggel még nem rendelkező híveket megszólítsuk, behívjuk a plébániákra, hogy támogassuk a kisgyermekes élet nehézségeivel küzdő édesanyákat. 2025 őszétől indul újra, négy délutáni alkalommal. A Váci Egyházmegye CsaládKözponttal közös képzési program.

Az én évem – Egy délután az év zárására

2025. november 21-én várják egy félnapos foglalkozásra azokat, akik szeretnék majd 2025. történéseit felidézni időt szánva önmagukra és egy tudatos visszatekintésre.

További csoportokhoz 2026 tavaszán lehet újra csatlakozni.

A csoportokról, képzésekről bővebb információ EZEN A LINKEN olvasvató, vagy kérhető a mental@vaciegyhazmegye.hu e-mail-címen.

Érdeklődés esetén érdemes már most felvenni a kapcsolatot a műhely munkatársaival, ha a tavasszal újrainduló csoportba szeretne valaki bekerülni.

A Mentálhigiénés Műhely szakemberei emellett megkereshetők egyéni mentálhigiénés tanácsadásra, pár- és családterápiára is. A konzultációt igénybe vevők az EZEN A LINKEN elérhető űrlap segítségével jelentkezhetnek be.

