Főpásztori látogatás és házszentelés a máriapócsi szeretetotthonban – KÉPRIPORT

Az ellátottak a máriapócsi Szent II. János Pál Pápa bentlakásos szeretetotthon díszcsarnokában várták a főpásztort.

A vízkereszti tropárt és kontákot énekelve kísérte a püspököt Kerezsi Józsefné intézményvezető, Trella Tibor lelki igazgató, Papp Tibor főhelynök, valamint Bodnár-Szabó Ildikó, az egyházmegye szociális irodájának vezetője.

A kilencvennégy lakó mindegyike és minden gondozó és munkatárs is részesült a főpásztor áldásából, s egy-egy kedves, dicsérő szó, egy mosoly is érkezett a szentelt vízzel Szocska Ábel püspöktől, aki fiatal szerzetesként és papként is szolgált már több ízben a szeretetotthonban.

Ismerősként üdvözölte a munkatársakat és jó néhány ellátottat.

„Mintha hazajönnék” – jegyezte meg korábban a megyéspüspök. Nem véletlen tehát, hogy a körülbelül félszáz apartmanba és helyiségbe betért, hogy egyesével kérje a hajlékokra Isten áldását.

Az évek súlya alatt meggörbült, fájó és fáradt testek, melyeket még nem láncolt teljesen magához a betegágy, igyekeztek felegyenesedni, hogy tiszteletüket fejezzék ki a püspök, a szentelmény felé, s úgy fogadják az általa érkező kegyelmet – írta beszámolójában P. Tóth Nóra.

Minden szoba más és más. A benne lakó ellátottakat tükrözi. Berendezése és tárgyai egy hosszú élet legszükségesebbjei.

Régi fényképekben s az azokon látható családban, rokonokban vagy saját múltban mért értékek.

Szobányi tisztesség, bölcs derű vagy fájdalom.

Az ünnepi alkalomra sok helyen gondosan előkészítve vár a rózsafüzér, imakönyv, szentkép. Van olyan lakás, ahol kis szentélye van a Krisztus-hitnek. Szinte minden szobában feszület a falon.

A látogatás során a megyéspüspök személyesen megszólította a dolgozókat, az intézményvezetőt, a gondozottakat, s van aki – élve a lehetőséggel – egyéni beszélgetésre is kapott ígéretet a közeljövőben.

Aki Máriapócson jár, a Könnyező Szűzanya közelségében van

– szokták mondani.

S a szeretetotthonban a szent névadó lelkülete mellett ő is segít abban a törekvésben, hogy az ittlét szeretetteli legyen, akkor is, ha – Kosztolányi szavaival – „túl a fák már aranykezükkel intenek” a lakóknak.

