Főpásztori szentmisék halottak napján egyházmegyéinkben

Egri Főegyházmegye

Szentmisét mutatott be az Egri Főegyházmegye elhunyt papjaiért Ternyák Csaba egri érsek november 2-án este az egri bazilikában. „Halottak napján minden halottért, saját halottainkért imádkozunk. Ezen az estén pedig különösen elődeimért, akik itt nyugszanak a bazilika kriptájában és elhunyt paptestvéreimért ajánlom fel a szentmisét” – mondta a szertartás elején a főpásztor.

Amikor Jézus az evangéliumban arra figyelmeztette övéit, hogy „ne nyugtalankodjék a szívük”, azért mondta, mert az ő szíve is nyugtalan volt, saját magának is mondta ezt a biztatást. Az utolsó vacsorán történtek után egy órával az Olajfák hegyén lelke tusakodott, szenvedett, tele volt félelemmel, aggodalommal, hiszen teljesen ember is volt. Az ő embersége, miként a miénk is, visszahőkölt a haláltól. A halál kényszere megszomorít, de az ígért örök élet boldoggá tesz bennünket, s innentől le tudjuk győzni a kísértést, amely minden emberre rátör: a halálfélelem kísértését. Hálával telik meg a szívünk, mert az Isten megadta a hit ajándékát, ebben tudunk eljutni oda, hogy a boldog feltámadás reménye számunkra igazi éltető, szívmelengető, valóságos üzenet – fogalmazott szentbeszédében Ternyák Csaba.

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

November 2-án, hétfőn a budapest-józsefvárosi Szent József-templomban az elhunytakért, különösen a Covid-19-járványban meghaltakért mutatott be szentmisét Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek a Sant’Egidio közösség szervezésében.

A bíboros megemlékezett a kétszáztizenegy éve elhunyt Habsburg-Lotharingiai Károly Ambrusról, aki Mária Terézia unokája volt, I. Ferenc császárnak és magyar királynak pedig unokaöccse, majd hercegprímás lett. „A fiatal prímás a sebesült katonák számára kórházakat alakított ki. De nem csak szervezett és intézkedett, hanem a betegeket maga is látogatta, és lelki vigasztalásban részesítette. Ekkor kapta el a tífuszt, amiben el is hunyt 1809. szeptember 2-án, életének 23. évében. Bárhogyan nevezzük is a fiatalon elhunyt esztergomi érsek tanúságtételét, annyi bizonyos, hogy rövid életében és halálában példát adott a segítő keresztény szeretetre, és gyakorolta az irgalmasság cselekedeteit. Krisztus tanítása szerint pedig ezek számítanak majd, amikor a Mindenható megvonja életünk mérlegét. Károly Ambrus érsek példája nem arra indít minket, hogy tegyük félre a kötelező óvatosságot, hanem a lényegre irányítja a figyelmünket. A mai lehetőségek között tegyünk meg mindent azokért, akik a segítségünkre szorulnak. Aki anyagilag került szorult helyzetbe szeretteink közül, annak ebben segítsünk. Aki roskadozik a hirtelen rászakadt sok munka terhe alatt, annak ebben próbáljuk meg könnyebbé tenni az életét” – fogalmazott Erdő Péter, majd kiemelte a holtakért és élőkért mondott ima jelentőségét.

Győri Egyházmegye

Veres András megyéspüspök november 2-án szentmisét mutatott be néhány paptestvérével együtt a Győri Egyházmegye elhunyt főpásztoraiért és papjaiért a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban.

„A mai szentmisét egyházmegyénk püspökeiért és papjaiért ajánljuk fel, de az is fontos, hogy mindnyájan elgondolkodjunk egy a kicsit saját halálunkról is” – fogalmazott szentbeszédében Veres András, majd Harsányi Lajost, a Győri Egyházmegye jeles pap költőjét idézte: „Mint ért gyümölcs a lehullásra, / az ember is megérik a halálra” (A haláltól ne félj).

Akármilyen életkorban élünk, akármilyen egészségi állapotnak örvendhetünk, fontos, hogy újra és újra, de legalább ilyenkor, halottak napján mi is készülődjünk tudatosan saját halálunkra, hogy érettként érkezzünk majd a saját halálunkhoz, miként Pál apostol tette: „Bizakodom és reménykedem, hogy semmiben sem vallok szégyent, sőt nyíltan megmondom, hogy Krisztus, mint mindig, most is megdicsőül testemben, akkor is, ha élek, akkor is, ha meghalok” (Fil 1,20) – fogalmazott a főpásztor.

