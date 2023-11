Főpásztorokkal ünnepelt a 15 éves magyarországi ukrán görögkatolikus közösség Budapesten

A magyarországi ukrán görögkatolikusok 2017. május 3-tól Budapesten, a Szent Mihály-templomban tartják rendszeres ukrán nyelvű liturgiájukat.

November 5-én, vasárnap, a Szent Liturgia végén mondott beszédében Kocsis Fülöp metropolita kifejezte, milyen nagy öröm számára, hogy Sztepan Szusz püspök eljött meglátogatni a Magyarországon élő ukrán híveket.

A határon kívül élő ukrán görögkatolikusok ordináriusa fáradhatatlanul látogatja az Ukrajnából elszármazottakat, akiknek szükségük van a hitben való megerősítésre és a buzdításra – mondta a hajdúdorogi főpásztor.

„Mi, magyarok nagy szeretettel fogadjuk be ukrán testvéreinket, akik most főként a háború elől menekülnek, de a korábban hazánkba érkezők is otthonra lelhettek itt – hangsúlyozta az érsek-metropolita. – Szívünk ezt diktálja. Egészen bizonyos, hogy ellenkező esetben az ukrán emberek is megsegítenék a mi népünket. Fontos ez azért is, mert keresztény emberként a testvéri szeretetről tanúságot kell tennünk a világban.”

Az evangéliumra utalva Kocsis Fülöp kiemelte: Jézus azért jött, hogy kiűzze a gonoszságot a lelkünkből és életünkből. Jézus ezen hatalmára ma is nagyon nagy szükségünk van, hiszen azt látjuk, hogy a gonoszság befészkelte magát az emberi szívekbe.

A gyűlölet egyre több helyen felüti a fejét, nemzeteket fordít szembe egymással. A gonosz azon mesterkedik, hogy bármilyen módon, de az egymás mellett élő nemzeteket szembefordítsa egymással. A világban dúló háború is ennek a következménye: sokan a saját érdekeiket akarják érvényesíteni, mindegy számukra, hány ember szenved közben. Megrendülten állunk e jelenségek előtt… a háború mindig borzalmas szenvedéseket okoz – mondta az érsek-metropolita.

Felidézte, hogy Rómában egy hónapon keresztül Szvjatovszlav Sevcsuk nagyérsekkel, Ferenc pápával és sok más püspökkel együtt imádkoztak a békéért és a világ különböző háborús térségeiben szenvedő emberekért. A Szentatya indítására azokért is imádkoztak, akik a háborúkat okozzák, akiknek érdekük fűződik ahhoz, hogy fegyvereket gyártsanak, hogy az emberek ne békében éljenek. „Imádkoznunk kell értük, hogy Isten kiűzze szívükből és a mi szívünkből is a gonoszt. Imádkozzunk érte, hogy szívünkben a gyűlölet helyett szeretet legyen!” – buzdított Kocsis Fülöp érsek.

Végezetül örömét fejezte ki, hogy ukrán testvéreink otthon érzik magukat Magyarországon, és bocsánatot kért az olykor adódó nehézségekért.

Azért is imádkozunk és dolgozunk, hogy az Ukrajnában élő magyar testvéreink is befogadást tapasztalhassanak Kárpátalján – fejezte ki a főpásztor. – A mai Szent Liturgia ennek tanúságtétele, és üzenet: azon szeretnénk dolgozni, hogy testvéri szeretet legyen közöttünk. Imádkozzunk, hogy Isten megadja ezt.

Sztepan Szusz püspök válaszul elmondta, mennyire hálás Kocsis Fülöp érsek-metropolitának, a magyar kormánynak, a magyar népnek, hogy az ukrán embereket befogadták, és hogy otthon érezhetik itt magukat.

A határon kívül élő ukrán görögkatolikusok ordináriusa háláját fejezte ki, hogy ennyire segíti a Görögkatolikus Metropólia a magyarországi ukrán görögkatolikus közösség létrejöttét és fejlődését.

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye



