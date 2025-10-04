Francesco Botticini: A három arkangyal és Tóbiás

Botticini 1446-ban Firenzében született Giovanni di Domenico di Piero kártyafestő gyermekeként. Neri di Bicci műhelyében sajátította el a művészeti alapismereteket. Ezt követően Andrea del Verrocchio vette a pártfogása alá. Az ő alkotói köréhez tartozott Leonardo da Vinci, Lorenzo di Credi, Domenico Ghirlandaio és Pietro Perugino, akikkel minden bizonnyal találkozhatott Francesco is. Botticini 1469-re nyitotta meg saját műhelyét, amint arról egy abban az évben készült választott bírósági dokumentum is beszámol. Botticini legkorábbi alkotásai közé tartozik a Szent Miklós és a Négy női szent, amelyek a tokiói National Museum of Western Artban, a Szent Sebestyén, amely a New York-i Metropolitan Museum of Artban, és a Madonna, aki imádja a Gyermeket, amely a Birminghami Művészeti Múzeumban található.

A következőkben egy olyan alkotását szeretnénk bemutatni, amely a három főangyalt, Mihályt, Gábort és Rafaelt jeleníti meg. Mihály főangyalt elsőként Dániel könyvéből ismerhetjük meg, aki mint harcos, Dániel mellé áll a perzsák királyával szemben. Rafael szintén az Ószövetségben megjelenő hírnök, aki Tóbiás könyvének gyógyítója és kísérője. Ő hozza el a gyógyulást Tóbiás családjába, és segít helyrehozni összekuszálódott életüket. Gábor főangyal az előző kettővel ellentétben csupán az Újszövetségben jelenik meg. Ő a messiás és Keresztelő János születésének első hírnöke, valamint ő jelenik meg két alkalommal is József álmában, hogy útmutatást adjon.

A festményen az angyalok a Szentírásban betöltött szerepüknek megfelelően vannak ábrázolva. Mihály a harcos, aki páncélban jelenik meg. Mellette Rafael a kezében gyógyszeres edénnyel és Tóbiással az oldalán, akit elkísér útján. Gábor pedig liliommal, a tisztaság jelképével áll előttünk, aki a Szűzanyának adta hírül Krisztus születését. Mindhárom angyal együttesen a három isteni erényt is megjeleníti. Mihály a harcos hitet, Rafael a nehézségekben való reményt és Gábor az egészen tiszta szeretetet.

Az írás megjelent a Vasárnap 2025/39-es számában.

Forrás és fotó: Romkat.ro

Magyar Kurír