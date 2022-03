Francia és japán segélyszervezet segíti a Görögkatolikus Metropólián keresztül az ukrán menekülteket

Egy hónapja tart az ukrajnai háború, aminek eredményeként már csaknem 5 millió ukrán állampolgár menekült el és keresett biztos menedéket a környező országokban, így Magyarországon is. A hazánkba érkezőket öt nagy segélyszervezet igyekszik segíteni, viszont törődést igényelnek azok az emberek is, akik Kárpátaljára menekülnek. Őket segíti a Szent Panteleimon Karitász Kárpátaljai Görögkatolikus Jótékonysági Szervezet, és rajtuk keresztül a Görögkatolikus Metropólia. Becslések szerint már naponta 80 ezer embert kell ezen a területen koordinálni.

A Metropólia február 28-án a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálaton keresztül indított Debrecenből először adományokkal teli kisbuszokat Kárpátaljára, és azóta is folyamatos a segítségnyújtás.

Külföldi segélyszervezetek is azonnal reagáltak a helyzetre, például az SOS Chrétiens d’Orient francia alapítvány. A 2013 óta működő szervezet a Közel-Kelet katasztrófa sújtotta övezeteiben (Irak, Szíria, Libanon és Jordánia), de Egyiptomban, Etiópiában, Pakisztánban és Örményország is jelen volt, és jelen van ma is a bajban. Több alkalommal szállítottak már a Görögkatolikus Metropólia segítségével tartós élelmiszert és tárgyi eszközöket a határra, illetve a határon túlra, hogy a menekülteket támogassák.

Március 24-én a Terra Reneissance képviselői érkeztek Debrecenbe, a Metropóliai Hivatalba. A japán alapítványt 2001 októberében alapított Ogava Singo, a szervezet elnöke, aki huszonöt évvel ezelőtt éveken át dolgozott Magyarországon önkéntesként, innen a kötődése hazánkhoz. Jelenleg 48 munkatársat és gyakornokot foglalkoztat az alapítvány Japánban – Kiotóban és Iwateban –, Kambodzsában, Ugandában és a Kongói Demokratikus Köztársaságban.

Az ukrán menekültek részére 1,5 millió forintot adományoztak, amelyet a Görögkatolikus Metropólia fog célba juttatni. A pénzből a Szent Panteleimon Karitász – egyéb forrásokkal kiegészítve – egy kisbuszt vásárol majd, amellyel a menekülteket, a betegeket és a segélyadományokat tudják szállítani.

Ha Ön is segítene, akár tartósélelmiszer-, akár pénzbeli adománnyal megteheti. A részletekért kattintson IDE.

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Magyar Kurír